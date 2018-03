Domenica delle Palme di forte maltempo al Sud | spiagge calabresi imbiancate dalla

PAPA FRANCESCO - Domenica delle PALME/ "Calunnie e intrighi ingiusti condannano gli altri" : appello ai giovani : PAPA FRANCESCO, oggi DOMENICA DELLE PALME 25 marzo 2018: l'appello ai giovani e la condanna di intrighi ostili ad una settimana dalla Pasqua.

Domenica delle Palme - Papa Francesco ai giovani : “Vogliono farvi tacere - voi gridate” : Papa Francesco si rivolge soprattutto ai giovani in occasione della celebrazione della Domenica delle Palme, che apre la settimana santa: "Sta a voi la decisione se farvi tacere o meno". E sul sacrificio di Gesù sulla Croce afferma: "Crocifiggilo non è un grido spontaneo, ma montato, costruito, che si forma con il disprezzo, con la calunnia, col provocare testimonianze false".Continua a leggere

Allerta Meteo Domenica delle Palme - ciclone al Sud : forte maltempo in atto - MAPPE e DETTAGLI : 1/10 ...

Domenica delle Palme - Papa Francesco : “Giovani non fatevi manipolare e anestetizzare. Non restate zitti - gridate” : “Ci sono molti modi per rendere i giovani silenziosi e invisibili. Molti modi di anestetizzarli e addormentarli perché non facciano ‘rumore‘, perché non si facciano domande e non si mettano in discussione. Cari giovani, sta a voi la decisione di gridare“. Così Papa Francesco, durante la messa in piazza San Pietro in occasione della Domenica della Palme, si è rivolto ai ragazzi invitandoli a non farsi manipolare e non ...

La Santa Messa della Domenica delle Palme in diretta - AostaOggi.IT : Su Aostaoggi dalle ore 10.30 AOSTA. Aostaoggi.tv trasmette questa mattina, dalle ore 10.30 in diretta streaming, la Santa Messa della Domenica delle Palme. Anche questa settimana le nostre telecamere seguono la celebrazione nella chiesa santuario Maria Immacolata di Aosta. La diretta è visibile anche ...

Oggi è la Domenica delle Palme : Con la Domenica delle Palme, con cui si ricorda l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme inizia la Settimana Santa durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo e ...

Buona Domenica delle Palme! Ecco IMMAGINI - VIDEO - FRASI - PROVERBI e CITAZIONI per gli auguri [GALLERY] : Oggi, 25 marzo 2018 è Domenica delle Palme: la ricorrenza non cade sempre nello stesso giorno perché è legata direttamente alla Pasqua, la cui data cambia ogni anno. Quest’anno la Pasqua sarà celebrata il 1° aprile, e di conseguenza la Domenica delle Palme è appunto il 25 marzo. Con la Domenica delle Palme, si dà inizio alla ...

Domenica delle Palme : festeggiamenti e tradizioni in Italia : I festeggiamenti e le tradizioni della Domenica delle Palme sono davvero numerosi in Italia. Tra i più suggestivi: a Montescaglioso (Mt) un tempo i giovani fidanzati portavano in chiesa Palme e ghirlande fatte con foglie d’ulivo con, appesi al centro, ori da regalare alle fidanzate. Ancora oggi, in questa giornata, le coppie che si sposano entro l’anno vengono chiamate sull’altare, partecipando alla processione dopo la celebrazione della Messa. ...

Domenica delle Palme : origini della benedizione delle palme e liturgia : Si hanno notizie della benedizione delle palme a partire dal VII secolo, in concomitanza con la crescente importanza data alla processione. La festa e la processione in omaggio a Gesù trovano origine a Gerusalemme dalla fine del IV secolo e, quasi subito, vennero introdotte nella liturgia della Siria e dell’Egitto e, da qui, portate in Europa. In Occidente questa Domenica era riservata a cerimonie pre-battesimali, quindi benedizione e ...

Domenica delle Palme : ecco il significato dei simboli della ricorrenza : La Domenica delle Palme è caratterizzata da due simboli: la palma e il ramoscello d’ulivo. La palma è simbolo di trionfo, acclamazione, regalità, ma anche vittoria, ascesa, rinascita e immortalità. Si collega anche alla Fenice e ha la funzione di Albero della Vita. La simbologia cristiana, presente sin dall’epoca paleocristiana, è legata a un passo del Salmo 92, 12-15: “Il giusto fiorirà come la palma, Crescerà com e il cedro nel Libano. Quelli ...