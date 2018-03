: Fico il primo passo! Ora Di Maio Presidente del Consiglio. ...AVANTI, con il governo 5 Stelle ***** - BarillariM5S : Fico il primo passo! Ora Di Maio Presidente del Consiglio. ...AVANTI, con il governo 5 Stelle ***** - fattoquotidiano : Apertura a tutti sui temi, ma senza cedere di un millimetro sulla guida. Che spetta al Movimento Cinque Stelle. E… - RollingStoneita : La purezza è un abito che si indossa con comodità quando si sale sulla barricata della contestazione, ma diventa un… -

Il leader del M5S Di, al Corriere rivendica di non aver voluto "incontrare Berlusconi",ottenendo così la presidenza della Camera "senza sporcarci le mani con il Nazareno bis". Ringrazia Fraccaro, "ha fatto un passo indietro per il bene del M5S",consentendo l'elezione di Fico alla Camera e ribadisce che la lista dei ministri "inviata a Mattarella è la squadra migliore" anche "per il Paese". Didice che per il governo il M5S è"a".Il programma?Tagliare le tasse, via la Fornero,lotta disoccupazione(Di domenica 25 marzo 2018)