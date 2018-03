Di Maio studia le mosse per il governo | «Pronto a parlare con tutti»

M5s - Davide Casaleggio : “Voto su alleanze di governo? Chiedete a Di Maio”. E su Cambridge Analytica : “Caso che sto studiando” : “Se ci sarà un voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau sulle alleanze di governo? Sono temi che dovete discutere con Luigi Di Maio“. Così Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, lasciando la Camera dei deputati, dopo una giornata di incontri preliminari tra il M5s e le altre forze politiche, prima della seduta di venerdì delle Camere, per eleggere i presidenti di Camera e Senato. Sul caso Cambridge ...

Grillo : 'Di Maio il capo' - che ora studia possibili vie di alleanza : Adesso tutto è in mano sua, dice il garante dei Cinquestelle sempre più lontano dalle scelte politiche del MoVimento. Convocata per venerdì l'assemblea degli eletti -

M5S - Di Maio : ‘Versamenti al fondo microcredito? In arrivo ultimi bonifici’. E studia nuovo metodo di restituzione : “Ieri abbiamo fatto le verifiche e quello che è venuto fuori è solo un problema di contabilità del Mise e del Mef. Sostanzialmente gli ultimi bonifici che stiamo facendo in questi giorni – non per correre ai ripari ma perché stanno scadendo le ultime rendicontazioni – non sono stati ancora accreditati sul conto, ma risultano sul nostro sito internet”. Luigi Di Maio, da Salerno, fa il punto sulla vicenda del divario tra le ...

Antonio Razzi (FI) durante l'ultima puntata di Non è l'arena (La7) torna sul tema del congiuntivo e attacca Di Maio: "Io ho sempre detto di non essere laureato. Di Maio invece che vuole fare il capo del Governo e sbaglia il congiuntivo non va bene"

Di Maio - a Casalnuovo il PD studia i nomi per contrastarlo : Napoli, 19 gennaio 2018 – Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d’Arco, Caivano, Marigliano, Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Volla, San Vitaliano e Scisciano: sono questi gli 11 Comuni che compongono il collegio uninominale per la Camera dei Deputati con cui Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle dovrà misurarsi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 [...]

Pd - Esposito : “Di Maio? Suoi strafalcioni sono strategia studiata. Renzi-De Benedetti? Non vedo il problema” : “Di Maio? Su Primo Canale ha fatto uno strafalcione mondiale, ma di solito, secondo me, sbaglia di proposito per stare in sintonia con la maggioranza degli italiani”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), il senatore Pd, Stefano Esposito, commenta l’ultimo scivolone grammaticale commesso dal candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio (“Io da sempre ho sempre detto, il Movimento ha sempre ...