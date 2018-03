Di Maio | Salvini sa tenere patti | su governo aperto a tutti

Di Maio : 'Governo? Noi aperti a tutti - Salvini sa mantenere la parola data' : L' elezione dei due presidenti delle Camere , Roberto Fico ed Elisabetta Casellati , è il primo risultato dell'intesa fra M5s e centrodestra, che ora però deve confrontarsi con un impegno più delicato:...

Di Maio si è trovato bene con Salvini : In un'intervista al Corriere data dopo l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, ha detto che il leader della Lega «ha dimostrato di essere una persona che sa mantenere la parola» The post Di Maio si è trovato bene con Salvini appeared first on Il Post.

Alitalia - Gubitosi : scadenza resta il 30 aprile - poi si vedrà. Nessun acquirente e Di Maio e Salvini contrari a vendita : Teleborsa, - La scadenza del 30 aprile si avvicina a grandi passi e per il momento tutto lascia presagire che per quella data ad Alitalia non accadrà nulla. Il 30 aprile è la data fissata appunto dal ...

Lega-M5S - prove di governo senza Salvini e Di Maio premier : ... tra i quali la candidatura oggi più forte sembra quella di Giovanni Maria Flick; 4, il nuovo governo si presenterà con un programma limitato a pochi punti: attacco ai costi della politica, qualche ...

CAOS CENTRODESTRA/ Così Salvini ha usato Di Maio per prendersi Forza Italia : Per la prima volta da 24 anni, Berlusconi ha subìto le mosse di un alleato. La coalizione però rimane, e può aiutare Salvini ad andare a palazzo Chigi. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Berlusconi mettono in crisi il tandem Di Maio-Travaglio, di A. FannaSalvini vs BERLUSCONI/ Ecco le talpe (forziste) che hanno "venduto" la Bernini, di M. Maldo

Luigi Di Maio - dopo Fico cominciano i guai. Governo - la sfida con Salvini : gira un'ipotesi con il 'terzo uomo' : Oggi è un giorno storico per il Movimento 5 Stelle , che elegge il suo primo presidente della Camera. Mentre Roberto Fico festeggia tra baci, abbracci e pacche sulle spalle, c'è da scommettere che ...

Salvini e Di Maio : passo dopo passo verso il governo : C'è un'espressione che usa spesso Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini, pura ragione complementare all'istinto pirata del leader della Lega: "passo dopo passo". passo dopo passo di un cammino che porta al governo. Diciamo la verità, l'elezione delle cariche istituzionali prefigura uno schema per il governo che verrà. Se alle elezioni è crollato il Nazareno di Berlusconi e Renzi, nel Palazzo si è andato ...

Fico presidente : il patto in casa 5Stelle e il gioco delle parti Salvini-Di Maio : Promette imparzialità e rigore alla guida della Camera, ma anche nuovi tagli ai costi della politica e un avvicinamento dell'istituzione ai cittadini. Il primo messaggio social, invece, è un video su ...