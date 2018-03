Di Maio | “Salvini mantiene parola” Sfida M5s-Lega per Governo | “dialogo con tutti”

Di Maio : “Salvini sa mantenere la parola data” : Luigi Di Maio, capo politico e candidato presidente del Consiglio M5S, lo dice in un’intervista al “Corriere della sera”. “Abbiamo sempre detto che la partita... L'articolo Di Maio: “Salvini sa mantenere la parola data” proviene da Roma Daily News.

Governo - Bossi : “Salvini e Di Maio sono uguali - hanno le mani bucate. Legislatura? Non arriva ai cinque anni” : “Salvini e Di Maio non hanno capito che i soldi prima si fanno e poi si possono spendere. Ma Salvini ha guardato alla categoria più numerosa, i pensionati, e facendo la battaglia contro la legge Fornero a favore dei pensionati ha beccato un sacco di voti”. Lo ha detto Umberto Bossi, incontrando i giornalisti a palazzo Madama. “Non credo che la legislatura durerà cinque anni. Finisce prima. Faranno un Governo del ...

Bossi : “Salvini non troverà un accordo con Di Maio perché sono uguali - hanno le mani bucate” : Umberto Bossi è convinto che Matteo Salvini e Luigi Di Maio non riusciranno a trovare un accordo per formare un governo perché "sono uguali, hanno le mani bucate. Invece i soldi prima li fai e poi li spendi", afferma il senatore leghista.Continua a leggere

Governo - i giornalisti della stampa estera : “Salvini e Di Maio? Preoccupano l’Europa” - “No spaventano solo i burocrati” : Mentre in Europa Pierre Moscovici smentisce Padoan nella sede romana della stampa estera si sono le conferenze stampa di Luigi Di Maio (ieri) e di Matteo Salvini oggi. Le opinioni dei corrispondenti dei media stranieri sui due leader sono diverse: “Salvini è stato molto diretto nelle sue risposte, mentre Di Maio è stato molto più cauto, come un giocatore di poker che non fa vedere le sue carte” afferma Philip Willan, presidente della ...

TRIONFO LEGA-M5S - ELEZIONI 2018/ “Salvini populista - Di Maio no” : i prof stroncano il ‘fanta-Governo’ : Matteo Salvini e la Lega trainano la coalizione di Centrodestra alle ELEZIONI 2018: le parole del leader del Carroccio in conferenza stampa per commentare i risultati(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Elezioni - Della Vedova (+Europa) : “Salvini e Di Maio più bravi di noi e hanno vinto. Hanno proposto caricatura di Ue” : “Salvini e Di Maio sono stati premiati in modo evidente dagli elettori, perché sono stati molto efficaci nel proporre quella che, secondo me, è una caricatura Della Unione Europea, usandola come capro espiatorio. E sono stati molto più bravi di noi”. Sono le parole di Benedetto Della Vedova di +Europa, intervistato da Enrico Mentana nella sua maratona elettorale. E aggiunge: “Soprattutto Salvini ha convinto che il problema ...