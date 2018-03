Di Maio-Salvini | Governo in salita Scontro Lega e M5s | “premier al centrodestra” Ma

Salvini : prossimo premier deve essere di centrodestra| Le condizioni del Quirinale La partita (doppia) con Di Maio : Il leader della Lega su Facebook: «Siamo coalizione che ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori»

Accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Lega junior partner : L’Accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini risalirebbe a prima delle elezioni quando c’erano già stati contatti tra M5S

Di Maio al Corriere : "Salvini sa mantenere la parola data" : “Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze è slegata da quella del governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il...

Duello Di Maio-Salvini per diventare premier : prove d'intesa di governo : Una scelta che ha anche un sapore elettorale perché porta a capo della Camera il volto storico del Movimento e preannuncia quella rivoluzione nei costi della politica promessa da tempo. Niente, ...

Denis Verdini - la fosca profezia : 'È la fine di un'era - qual è il vero obiettivo di Salvini e Di Maio' : ... rendere evidente davanti agli occhi di tutti la marginalità dei protagonisti di una politica che non esiste più, ridotti a comprimari del nuovo campo di gioco'. Il passo di lato di Berlusconi e ...

Di Maio e Salvini hanno un patto per far fuori Berlusconi e governare con Forza Italia? : “Il mio consiglio è che Berlusconi lasci la vita politica”. Questa frase, che sarebbe sfuggita a Di Maio secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica è quella che traccerebbe la strada per il nuovo esecutivo: un accordo Lega-M5s che avrebbe il via libera solo se il leader di Forza Italia si dica disposto a lasciare il partito ad un reggente. Un’ipotesi che per il quotidiano diretto da Mario ...

Di Maio al Corriere : "Salvini mantiene la parola - sul governo noi aperti a tutti" : "Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze è slegata da quella del governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese". Lo afferma il leader M5S Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera.Sull'ipotesi di ministri di altri partiti all'interno di un suo governo, Di Maio osserva: "Se si dovrà parlare dei ...

Di Maio : “Salvini sa mantenere la parola data” : Luigi Di Maio, capo politico e candidato presidente del Consiglio M5S, lo dice in un’intervista al “Corriere della sera”. “Abbiamo sempre detto che la partita... L'articolo Di Maio: “Salvini sa mantenere la parola data” proviene da Roma Daily News.