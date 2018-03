Di Maio | Salvini e la politica della briscola

Blastingnews

: Il murales apparso stamani nei pressi di Montecitorio. Un bacio tra il leader Cinquestelle Luigi Di Maio quello del… - TgLa7 : Il murales apparso stamani nei pressi di Montecitorio. Un bacio tra il leader Cinquestelle Luigi Di Maio quello del… - Corriere : Eccolo qui: il murales con l'immagine di Luigi di Maio e Matteo Salvini che si baciano spuntato questa notte in via… - MaxGramel : Si resta sorpresi dalla rapidità con cui il comune di Roma ha rimosso il murale del bacio tra Salvini e Di Maio. “… -

(Di domenica 25 marzo 2018) 4 Laa chiamata semplice è un gioco articolato, con numerose tattiche studiate a tavolino. Lo scopo è quello di mettere insieme due compagni che ancora non sanno di esserlo, sono le carte a decretarne la sorte. Quanto accaduto in parlamento VIDEO per eleggere le presidenze delle due Camere è molto simile e prima che qualcuno si possa sentire sminuito dall'accostamento, ci teniamo a sottolineare che per giocare bene aa chiamata bisogna essere molto abili. Non sappiamo ancora chi sia il chiamante, ma è evidente che i mazzieri sono due. Le carte in parlamento le hanno distribuite #Luigi Die #Matteo, gli altri sono soltanto dei comprimari. Alla fine è ciò che le urne hanno decretato: la coalizione di centrodestra è stata la più votata con la Lega a fare da traino, il M5S è il primo partito del Paese. La prima partita l'hanno vinta ...