Di Maio | “Partita su presidenze Camere slegata da quella del governo Ma dimostra che M5s

(Di domenica 25 marzo 2018) “Abbiamo sempre detto che la partita sulledelledadel, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini, sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese”. Luigi Di, in un post su Instagram che ribadisce quanto detto in un’intervista al Corriere, rivendica le mosse delle ultime 48 ore. Ripete che il Movimento 5 Stelle è pronto per governare. E chiarisce che non accetterà compromessi, ma è pronto a dialogare sui temi con tutte le altre forze politiche. Usando questo dialogo come strumento di pressione, come è accaduto durante le trattative con il centrodestra che hanno portato all’elezione di Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati. “Siamo riusciti ad eleggere un presidente della Camera del MoVimento 5 Stelle”, continua il post del candidato ...