Di Maio | la partita del premier sarà un' altra storia Grillo | di Salvini ci si può fidare

Dopo la partita delle presidenze - Di Maio e Salvini continuano a giocare di sponda in vista delle consultazioni : Il gioco di sponda è già servito a mandare in buca due palle decisive. Il giorno Dopo la conclusione della partita sulle presidenze di Camera e Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a lanciarsi segnali. Lo fanno in vista del prossimo round tra i partiti, che riguarderà la formazione dell'esecutivo. Smussano i loro programmi, sottolineano i punti in comune. Non citano, nelle uscite pubbliche di oggi, i due punti ...

Di Maio : “Partita su presidenze Camere slegata da quella del governo. Ma dimostra che M5s è affidabile e serio” : “Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze delle Camere è slegata da quella del Governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini, sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese”. Luigi Di Maio, in un post su Instagram che ribadisce quanto detto in un’intervista al Corriere, rivendica le mosse delle ultime 48 ore. Ripete che il Movimento 5 Stelle è ...

Salvini : prossimo premier deve essere di centrodestra| Le condizioni del Quirinale La partita (doppia) con Di Maio : Il leader della Lega su Facebook: «Siamo coalizione che ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori»

Di Maio e Salvini - dopo l'accordo sul Parlamento al via la partita per il Governo : Roberto Fico alla Camera, Elisabetta Alberti Casellati prima donna al Senato. Nel pomeriggio di ieri sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. Dal Presidente della Repubblica anche il premier Gentiloni, che ha rassegnato le dimissioni. Resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti

Toninelli : fiducioso per la partita del governo - Di Maio premier : Roma, 24 mar. , askanews, 'Con chi ci sta facciamo il governo: come è andata bene per i presidenti delle Camere sono fiducioso andrà bene anche per il governo'. Lo ha detto Danilo Toninelli, ...

Bagno di folla per Di Maio al Cosmoprof di Bologna : "Sono qui per abbracciare il popolo della partita Iva" : Il leader del M5s in visita alla fiera della cosmetica. "Via i vitalizi, odioso privilegio. E le intese sulle presidenze delle Camere non hanno niente a che...

Di Maio 'Nuovo esecutivo Più veloci che in Germania. Su presidenti delle Camere non si gioca la partita del governo' : Vogliamo 'uno Stato che, sul modello dei paesi più liberali, quando una persona viene licenziata, la prenda per mano e la porti a un reinserimento nel mondo del lavoro. Nessuno potrà starsene sul ...