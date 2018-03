Di Maio | ' Governo? Noi aperti a tutti | Salvini sa mantenere la parola data'

Di Maio - Salvini sa tenere patti - su governo aperto a tutti : "Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze è slegata da quella del governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e ...

Lega-M5S - prove di governo senza Salvini e Di Maio premier : ... tra i quali la candidatura oggi più forte sembra quella di Giovanni Maria Flick; 4, il nuovo governo si presenterà con un programma limitato a pochi punti: attacco ai costi della politica, qualche ...

Di Maio : governo?Il M5S è aperto a tutti : 5.44 Il leader del M5S Di Maio, al Corriere rivendica di non aver voluto "incontrare Berlusconi",ottenendo così la presidenza della Camera "senza sporcarci le mani con il Nazareno bis". Ringrazia Fraccaro, "ha fatto un passo indietro per il bene del M5S",consentendo l'elezione di Fico alla Camera e ribadisce che la lista dei ministri "inviata a Mattarella è la squadra migliore" anche "per il Paese". Di Maio dice che per il governo il M5S è ...

Pensioni : c’è intesa tra Salvini e Di Maio - novità in arrivo col nuovo governo Video : C’è sempre più sintonia tra la Lega e il Movimento 5 stelle che, dopo aver condotto oggi in porto l’elezione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ora guardano con interesse alla formazione del nuovo governo [Video]mettendo al centro del confronto politico i programmi e sottolineando i possibili punti d’intesa a partire dalla riforma #Pensioni e dalla riduzione della pressione fiscale. Subito dopo l’elezione di ...

Di Maio al Tg1 : “Apertura a tutti sui temi per formare il governo. Io il premier - si tenga conto del voto degli italiani” : Apertura a tutti sui temi, ma senza cedere di un millimetro sulla guida. Che spetta al Movimento Cinque Stelle. E non c’è nulla di prestabilito sui possibili alleati, perché il patto stretto con il centrodestra per l’elezione di Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati “non era un accordo per il governo”. Dopo aver portato a casa la presidenza della Camera, Luigi Di Maio parla al Tg1 aprendo il fronte legato alle ...

Luigi Di Maio - dopo Fico cominciano i guai. Governo - la sfida con Salvini : gira un'ipotesi con il 'terzo uomo' : Oggi è un giorno storico per il Movimento 5 Stelle , che elegge il suo primo presidente della Camera. Mentre Roberto Fico festeggia tra baci, abbracci e pacche sulle spalle, c'è da scommettere che ...

Di Maio : per il governo si tenga conto del risultato del 4 marzo : Dopo l’elezione dei presidenti delle Camere il capo politico del M5s invita le forze politiche “a farsi avanti” per formare un esecutivo e ne rivendica la possibile guida

Salvini e Di Maio : passo dopo passo verso il governo : C'è un'espressione che usa spesso Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini, pura ragione complementare all'istinto pirata del leader della Lega: "passo dopo passo". passo dopo passo di un cammino che porta al governo. Diciamo la verità, l'elezione delle cariche istituzionali prefigura uno schema per il governo che verrà. Se alle elezioni è crollato il Nazareno di Berlusconi e Renzi, nel Palazzo si è andato ...

CASELLATI AL SENATO - FICO ALLA CAMERA/ Presidenti eletti : Di Maio e Salvini aprono a governo del presidente? : CASELLATI al SENATO, FICO ALLA CAMERA: sono stati eletti i nuovi Presidenti, grazie anche al nuovo accordo fra il Movimento 5 Stelle, nonché la Lega e Forza Italia. Parte il nuovo governo(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:53:00 GMT)

A Di Maio e Salvini il primo round. Rebus premiership - si fa strada il Governo del presidente : Di Maio e Salvini hanno ottenuto il risultato di piazzare l’azzurra Elisabetta Alberti Casellati al Senato e il pentastellato Roberto Fico alla Camera. E sono riusciti nell’impresa di tenere compatti i gruppi in Parlamento. Ora serpeggia la suggestione di sostenere dall’esterno un Governo con un premier scelto da Mattarella e ministri non organici ai partiti...

Presidenza Camere - Cappellini : 'Ora Di Maio e Salvini proveranno a fare un governo' : 'Si è chiusa la partita dell'elezione dei presidenti di Camera e Senato con la netta vittoria di Di Maio e Salvini e la sconfitta di Silvio...