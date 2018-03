Di Maio e Salvini | prove di patto per il governo con nodo premier | le consultazioni dopo

Di Maio e Salvini hanno un patto per far fuori Berlusconi e governare con Forza Italia? : “Il mio consiglio è che Berlusconi lasci la vita politica”. Questa frase, che sarebbe sfuggita a Di Maio secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica è quella che traccerebbe la strada per il nuovo esecutivo: un accordo Lega-M5s che avrebbe il via libera solo se il leader di Forza Italia si dica disposto a lasciare il partito ad un reggente. Un’ipotesi che per il quotidiano diretto da Mario ...

Di Maio al Corriere : "Salvini mantiene la parola - sul governo noi aperti a tutti" : "Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze è slegata da quella del governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese". Lo afferma il leader M5S Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera.Sull'ipotesi di ministri di altri partiti all'interno di un suo governo, Di Maio osserva: "Se si dovrà parlare dei ...

Di Maio e Salvini - dopo l'accordo sul Parlamento al via la partita per il Governo : Roberto Fico alla Camera, Elisabetta Alberti Casellati prima donna al Senato. Nel pomeriggio di ieri sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. Dal Presidente della Repubblica anche il premier Gentiloni, che ha rassegnato le dimissioni. Resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti

Silvio Berlusconi - lo sfregio di Di Maio : 'Ti devi ritirare'. E Salvini... Un retroscena-terremoto : Perché Silvio Berlusconi non è mai stato così tanto vicino all'irrilevanza politica come oggi. Scavalcato da Matteo Salvini nel centrodestra e umiliato, perché di umiliazione si deve parlare, dal ...

[Il retroscena] Salvini all'Interno - Di Maio al Welfare : ecco il governo centrodestra-M5s : Io ho fatto un'altra battaglia politica. Non ho condiviso queste scelte", segnala. Lui guardava - come altri nel suo partito - ad un asse privilegiato con il Pd, che, però, si è chiamato fuori da ...

Alle Camere la vittoria dell'asse Salvini-Di Maio : Il patto ha retto. Oltre ogni piu rosea aspettativa. Alla presidenza del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si e issata con 240 voti su 319 presenti. Roberto Fico ha conquistato lo scranno piu ...

Alitalia - Gubitosi : scadenza resta il 30 aprile - poi si vedrà. Nessun acquirente e Di Maio e Salvini contrari a vendita : Teleborsa, - La scadenza del 30 aprile si avvicina a grandi passi e per il momento tutto lascia presagire che per quella data ad Alitalia non accadrà nulla. Il 30 aprile è la data fissata appunto dal ...

Lega-M5S - prove di governo senza Salvini e Di Maio premier : ... tra i quali la candidatura oggi più forte sembra quella di Giovanni Maria Flick; 4, il nuovo governo si presenterà con un programma limitato a pochi punti: attacco ai costi della politica, qualche ...