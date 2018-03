Di Maio al Corriere | Salvini sa mantenere la parola data

Di Maio al Corriere : "Salvini mantiene la parola - sul governo noi aperti a tutti" : "Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze è slegata da quella del governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese". Lo afferma il leader M5S Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera.Sull'ipotesi di ministri di altri partiti all'interno di un suo governo, Di Maio osserva: "Se si dovrà parlare dei ...

Di Maio a #Corrierelive : «Se la Rai resta così - il canone non serve. I vaccini? Obbligatori» : Il capo politico dei Cinque Stelle: «Se Fontana fosse nella mia coalizione, lo avrei fermato: Berlusconi dice di essere moderato e poi tiene uno del Ku Klux Klan». Sui vaccini: «Sono per l’obbligatorietà, come nel resto d’Europa»