Di Maio al Corriere | Salvini mantiene la parola | sul governo noi aperti a

huffingtonpost

: Si resta sorpresi dalla rapidità con cui il comune di Roma ha rimosso il murale del bacio tra Salvini e Di Maio. “… - MaxGramel : Si resta sorpresi dalla rapidità con cui il comune di Roma ha rimosso il murale del bacio tra Salvini e Di Maio. “… - Corriere : Eccolo qui: il murales con l'immagine di Luigi di Maio e Matteo Salvini che si baciano spuntato questa notte in via… - chedisagio : Ho letto questa intervista a @luigidimaio . Ricca, piena di idee e di cose. Poi l'ho riletta. Poi l'ho riletta anc… -

(Di domenica 25 marzo 2018) "Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze è slegata da quella del, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese". Lo afferma il leader M5S Luigi Diin un'intervista aldella Sera.Sull'ipotesi di ministri di altri partiti all'interno di un suo, Diosserva: "Se si dovrà parlare dei nomi dei ministri lo deciderà Sergio Mattarella e sarà con lui che se ne parlerà. Con le forze politiche parleremo di temi, perché così non ci saranno più scuse per non affrontare i problemi della gente". Aggiunge poi che la sua lista di ministri "per noi è la migliore squadra possibile".In merito ad un possibilecon, Diglissa: "Noi abbiamo dimostrato di esserea tutti ...