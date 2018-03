Dazi e guerra commerciale fanno tremare Wall Street

Dazi USA - GUERRA TRUMP-CINA/ Le contromosse di Pechino : "il Paese combatterà fino alla fine" : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre GUERRA a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai DAZI sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:04:00 GMT)

Dazi : Confindustria Vicenza - bene esclusione Ue - timori per guerra commerciale : Vicenza, 23 mar. (AdnKronos) - “Nonostante si tratti, ad ora, di una misura temporanea, è un bene che ci sia stata una sospensione dei Dazi per i paesi membri Ue come fortemente richiesto dal mondo Confindustriale, a partire da Vicenza”, afferma Remo Pedon, Vicepresidente di Confindustria Vicenza co

Trump - guerra commerciale alla Cina : imposti Dazi per 60 miliardi di dollari : Donald Trump inasprisce il confronto sul versante cinese in materia di dazi e archivia, almeno per ora, quello con l’Europa. Un segnale che conferma come il presidente degli Stati Uniti abbia stabilito priorità chiare in termini di relazioni economico-commerciali, preservando l’antica amicizia tra le due sponde dell’Atlantico, e assestando un altro...

Giovedì nero delle Borse : la guerra sui Dazi spaventa i listini : Giovedì nero per le Borse europee, che chiudono con pesanti ribassi, affossate dalla guerra commerciale che si profila fra Stati Uniti e Cina e dalla perdita di slancio da parte dell'economia della zona euro. L'andamento fortemente negativo di Wall Street imprime, nel pomeriggio, un'ulteriore spinta alle vendite, che poi si raffredda nel finale. Piazza Affari è la peggiore , -1,...

La guerra dei Dazi gela le Borse. A Milano banche giù : L' indice Ifo , uno dei principali barometri dell'economia della Germania, è arretrato a marzo da 115,4 a 114,7 punti. Gli economisti si aspettavano che l'indice sulla fiducia delle imprese si ...

Dazi - il G20 lavora a soluzioni per evitare una guerra commerciale : Teleborsa, - Come ampiamente atteso, è stato il commercio internazionale il tema clou del meeting del G20 conclusosi ieri, 20 marzo, in Argentina, anche se i Ministri delle Finanze, i banchieri ...

Dazi - Padoan : nessuno vince una guerra del commercio : Sul dopo elezioni in Italia, Padoan ha parlato di "un'economia resiliente che continua ad essere resiliente". Portando l'esempio della Germania, il ministro si è chiesto retoricamente "perché l'...

Dazi - Cina a Usa : non vogliamo guerra : La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore se ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, nella conferenza stampa di chiusura del Congresso nazionale del popolo. Il premier ha aggiunto che "le dispute devono essere risolte con i negoziati, le consultazioni e il dialogo".

Trump alza l'asticella nella guerra dei Dazi : il prossimo obiettivo è la Cina : NEW YORK - La Cina è nel mirino della prossima e ormai imminente offensiva di Donald Trump sul commercio: l'amministrazione americana, ispirata dai falchi di America First, sta mettendo a punto un ...

