DAVID ROSSI | SUICIDIO? Un escort | “Io mi prostituivo ai festini di Siena | ora ho paura”

DAVID ROSSI - un ex gigolò racconta i festini con magistrati - politici e dirigenti Mps : "Ho fatto sesso con molti di loro" : Nella puntata de 'Le Iene Show' in onda domenica in prima serata su Italia 1, Antonino Monteleone torna ad occuparsi della vicenda della morte di David Rossi. L'inviato intervista, in esclusiva, un uomo che afferma di aver partecipato come escort ad alcune feste o cene private che si sarebbero svolte nelle campagne toscane, nei dintorni di Siena e in altre città d'Italia.David Rossi, capo della Comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, ...

DAVID ROSSI - suicidio? / Un escort : "Vi racconto i festini hard con dirigenti Mps - sacerdoti e pm" - Le Iene - : David Rossi, nuovo servizio delle Iene. Un escort: "Vi racconto i festini hard con dirigenti Mps, sacerdoti e pm". Le ultime notizie sulla morte.

DAVID ROSSI - suicidio? / Un escort : “Vi racconto i festini hard con dirigenti Mps - sacerdoti e pm” (Le Iene) : David Rossi, nuovo servizio delle Iene. Un escort: “Vi racconto i festini hard con dirigenti Mps, sacerdoti e pm”. Le ultime notizie sulla morte del responsabile dell'area comunicazione Mps(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:40:00 GMT)

La commozione dell'attore DAVIDe Devenuto durante la premiazione di Serena Rossi Video : Mercoledì 21 marzo, primo giorno della primavera, è stata trasmessa su Rai Uno la premiazione [Video] del #David di Donatello, che ha visto protagonista l'attrice Serena Rossi. Quest'ultima ha vinto un premio importante per quanto riguarda la categoria Bang Bang, insieme ad altri compagni di viaggio: l'attrice napoletana ha fatto una dedica speciale. Bisogna sottolineare che Serena Rossi ha dedicato il suo premio al marito Davide Devenuto e al ...

Claudia Gerini - Paola Cortellesi - Monica Bellucci - Serena Rossi e tante altre : il DAVID di Donatello è femmina : Claudia Gerini, Monica Bellucci, Diane Keaton, Jasmine Trinca, Stefania Sandrelli… il 62° David di Donatello, condotto da Carlo Conti e trasmesso su Rai 1, premia le donne del cinema. Che ...

La commozione dell'attore DAVIDe Devenuto durante la premiazione di Serena Rossi : Mercoledì 21 marzo, primo giorno della primavera, è stata trasmessa su Rai Uno la premiazione del David di Donatello, che ha visto protagonista l'attrice Serena Rossi. Quest'ultima ha vinto un premio importante per quanto riguarda la categoria Bang Bang, insieme ad altri compagni di viaggio: l'attrice napoletana ha fatto una dedica speciale. Bisogna sottolineare che Serena Rossi ha dedicato il suo premio al marito Davide Devenuto e al figlio ...

DAVIDE DEVENUTO/ Video : "Serena Rossi mi ha spinto a partecipare" (Celebrity Masterchef Italia 2) : Video, DAVIDE DEVENUTO racconta chi e cosa lo ha spinto a partecipare all'edizione di quest'anno di Ceebrity Masterchef, il reality per eccellenza sulla cucina. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:07:00 GMT)

DAVIDe Devenuto : «Io - Peter Pan fra fornelli e Serena Rossi» : La conversazione con Davide Devenuto inizia con uno slalom fra girelli e sonaglini, alla ricerca di una stanza della casa dove poter parlare con tranquillità. «Un attimo che mi allontano, che qui c’è un casino in mezzo fra bambini, cose, parenti», mi spiega al telefono Davide, volto storico di Andrea Pergolesi in Un posto al sole e nuovo concorrente della seconda edizione di Celebrity MasterChef, primo programma televisivo a cui sceglie di ...

"DAVID ROSSI non si è suicidato" : la versione della figlia Carolina Orlandi in un libro : "David Rossi non si è suicidato. L'hanno descritto come un pazzo, come un uomo di malaffare. Ma non era così e non voglio che venga ricordato solo come un corpo volato giù da una finestra": così la figlia Carolina Orlandi ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a scrivere il libro "Se tu potessi vedermi ora". Nel memoir, edito da Mondatori e appena dato alle stampe, la venticinquenne ricostruisce i contorni della ...

L’ultimo addio a DAVIDe Astori a Firenze : Santa Croce si stringe intorno con Totti - De Rossi - Nainggolan - Buffon - Chiellini e Van Basten : Un ragazzo amato fino all’ultimo come dimostra la piazza di Santa Croce a Firenze gremita di gente comune, amici, parenti, giocatori famosi. Ci sono tutti per dire addio al capitano della Fiorentina Davide Astori, morto domenica scorsa troppo giovane. C’è tutta la Fiorentina, con i giocatori, dirigenti e tecnici ai funerali nella Basilica di Santa Croce, accolti da un lungo applauso che ha fatto risuonare l’intera piazza piena ...

Il caso DAVID ROSSI - 5 anni dopo nessuna verità sulla morte del manager Mps : tra archiviazioni ed errori investigativi : “C’è una mattina ogni 364 giorni in cui ti svegli e non hai bisogno di fare mente locale perché sai benissimo che giorno è”. Sono passati cinque anni dalla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013, eppure la moglie Antonella Tognazzi, così come i familiari, ancora aspettano una verità su quanto accaduto al manager di Monte dei Paschi di Siena. Se non una verità assoluta, almeno una verità credibile. Perché a oggi la procura di Siena ...

A Firenze - il prossimo giovedì alle 10 - i funerali di DAVIDe Astori nella Basilica di Santa Croce : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai valori della maglia viola, della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la giovane età ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e il libro di Carolina Orlandi su DAVID ROSSI - oggi - 5 marzo - : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 3,15 euro ad azione. Il libro di Carolina Orlandi dedicato a David Rossi.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e il libro di Carolina Orlandi su DAVID ROSSI (oggi - 5 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 3,15 euro ad azione. Il libro di Carolina Orlandi dedicato a David Rossi. Ultime notizie live di oggi 5 marzo 2018(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:13:00 GMT)