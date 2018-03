Blastingnews

: RT @QuartoGrado: C’è la fine del matrimonio dietro la scomparsa di Roberta? Mercoledì il processo torna in aula per l’appello. Il miglior… - vecchiocorvo : RT @QuartoGrado: C’è la fine del matrimonio dietro la scomparsa di Roberta? Mercoledì il processo torna in aula per l’appello. Il miglior… - zazoomblog : Daniele Logli rompe il silenzio: mio padre non è un assassino - #Daniele #Logli #rompe #silenzio: - fabioingoio1 : Caso Ragusa, Daniele Logli difende il padre: 'Speranza di vederlo prosciolto' -

(Di domenica 25 marzo 2018) Oggi i figli di Antonioe #Roberta Ragusa sono cresciuti. Nessuno di loro ha mai in qualche modo dato voce alla disperazione per la scomparsa della madre, né ha agito pubblicamente affinché venisse trovata, viva o morta. Da quella notte del gennaio 2012 in cui, a Gello di San Giuliano Terme, la mamma di questi ragazzi ha smesso improvvisamente di esistere, e nessuna ricerca è stata in grado di stabilire VIDEO dove fosse finita, Antoniosi è sempre professato innocente, anche quando è stato condannato in primo grado con l'accusa dell'omicidio della moglie, a 20 anni di reclusione. Roberta era appena scomparsa quandoha preso in casa l'amante Antonio ha un sorriso che gela il sangue, quasi beffardo. Non ancora scomparsa la moglie e con in atto le ricerche per scoprire dove fosse finita la donna VIDEO, lui ha pensato bene di fare spazio nella sua bella casa, ...