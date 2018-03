Da mercoledì Festival di Pasqua a Cervo | master class e concerti con allievi e maestri

Ascolti TV | mercoledì 7 febbraio 2018. La seconda serata del Festival segna il 47.7%. Baglioni batte Conti in share ma non in valori assoluti : Festival di Sanremo 2018 - seconda serata Su Rai1 la seconda puntata del Festival di Sanremo 2108 ha conquistato 9.687.000 spettatori pari al 47.7% di share. Nel dettaglio la prima parte, in onda dalle 21.24 alle 23.53, è stata seguita da 11.458.000 spettatori (46.6%) e la seconda, in onda dalle 23.57 alle all’1.07 è stata seguita da 5.870.000 spettatori (52.9%). Qui il dettaglio degli Ascolti sanremesi di ieri Su Canale 5 Il Segreto ha ...