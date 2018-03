ilsole24ore

: Da Assange a Wylie, il difficile mestiere del whistleblower - oltrelab : Da Assange a Wylie, il difficile mestiere del whistleblower - CazzaroFelice : RT @AtlantisWay: Da Assange a Wylie, il difficile mestiere del whistleblower (via @sole24ore) - IAmMrTweety : RT @AtlantisWay: Da Assange a Wylie, il difficile mestiere del whistleblower (via @sole24ore) -

(Di domenica 25 marzo 2018) È ancora troppo presto per capire se lo scandalo del Cambridge Analytica gate avrà gli stessi effetti di quello sollevato da Snowden sulla sorveglianza di massa del Governo degli Stati Uniti o la portata di Wikileaks, tuttavia se questa storia finirà per pesare veramente su quanto successo alle ultime presidenziali americane le sue dimensioni saranno ben più vaste, e anche le conseguenze per la sua “gola profonda”....