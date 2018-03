D Lvo 29 93 | prima la sua abolizione e poi gli aumenti

Prima dell'alba di SaLvo Sottile : «Racconto le storie di chi vive la notte» : Che cosa ha trovato? «Innanzitutto un mondo più autentico. La notte è piena di attività di ogni genere: il lavoro notturno, l'assistenza a chi ha bisogno, ma anche la trasgressione e la criminalità. ...

Auto dell’Anno 2018 - la prima volta della VoLvo. Vince la XC40 – FOTO : È una vittoria di larga misura quella della Volvo XC40: la Suv svedese è da poche ore la nuova “Auto dell’Anno 2018”, incoronata da una giuria di 60 giornalisti provenienti da 23 paesi. Il modello ha ottenuto ben 325 punti, mentre la seconda classifica, la Seat Ibiza ne ha totalizzati 242. Terzo gradino del podio per la BMW Serie 5, a quota 226 punti. Il premio è stato consegnato alla vigilia del Salone di Ginevra ...

Prima dell’alba : SaLvo Sottile entra nel mondo della notte. «A Rai3 Bignardi mi lasciò solo» : Salvo Sottile Anche stavolta ‘lo manda Raitre’. In questo caso, però, Salvo Sottile non parlerà di consumi e truffe – come fa abitualmente nel daytime del servizio pubblico – ma si immergerà piuttosto nel mondo affollato e in parte sconosciuto della notte. Prima dell’alba è il titolo del nuovo programma da lui realizzato per Rai3 e in onda in seconda serata dal 19 marzo prossimo. Sette puntate per scoprire ...