Croazia | Bruno Boban come Morosini | morto in campo Ultime notizie video | Mandzukic

Croazia - morto in campo Bruno Boban : Le immagini sono impressionanti, e riportano alla mente quelle di Piermario Morosini: ancora una morte in campo, stavolta in Croazia. Bruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia, e' crollato in campo ...

Bruno Boban - morto calciatore in Croazia durante una partita : Le immagini sono impressionanti, e riportano alla mente quelle di Piermario Morosini: ancora una morte in campo, stavolta in Croazia. Bruno Boban, 25enne attaccante del Marsonia, è crollato in campo durante la partita contro contro il Pozega Slavonja, nella terza categoria croata. La nuova tragedia arriva a tre settimane dalla morte di Davide Astori.Boban, nelle immagini diffuse da Fox Sports, cede palla in attacco a un compagno che entra ...

