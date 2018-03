Coppa del Mondo | Elisa Meneghini vince nel corpo libero a Doha Podio azzurro dopo quasi

VIDEO Elisa Meneghini vince in Coppa del Mondo! L’esercizio dell’azzurra al corpo libero - che trionfo a Doha : Elisa Meneghini ha vinto la Finale al corpo libero valida per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di ginnastica artistica. L’azzurra si è imposta con 13.333 punti (5.3) e ha così potuto festeggiare a Doha dove tra sette mesi si disputeranno i Mondiali. Di seguito il VIDEO dell’esercizio della comasca. (foto Roberto Muliere) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Ginnastica - Coppa del Mondo Doha 2018 : Boyer e De Jesus - doppietta francese alla trave. Zou e Srbic vincono da Campioni iridati : Non soltanto la vittoria di Elisa Meneghini al corpo libero nell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità). A Doha (Qatar) si sono svolte anche altre quattro Finali. TRAVE: doppietta francese con Melanie De Jesus Dos Santos (13.933) e Marine Boyer che, forte di un D Score di 6.0, ha commesso qualche sbavatura fermandosi a 13.466. Terzo posto per la belga Nina Derwael ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 : Elisa Meneghini da sballo - vittoria al corpo libero! Mini in trionfo a Doha - Lara Mori quarta : Elisa Meneghini è stata magnifica a Doha e ha vinto la Finale al corpo libero valida per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità). La Mini è tornata alla grande sul palcoscenico internazionale dopo un 2017 complicato in seguito alla partecipazione alle Olimpiadi ed è subito riuscita a ottenere un risultato di prestigio al quadrato, salendo sul gradino più alto del podio ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2018 : Sara Takanashi torna alla vittoria a Oberstdorf! : Dopo una stagione senza mai essere salita sul gradino più alto del podio, Sara Takanashi ha finalmente spezzato l’incantesimo. La giapponese, vincitrice di quattro Sfere di Cristallo in passato, si è imposta sul trampolino HS 106 di Oberstdorf, in Germania, nella penultima gara stagionale. In particolare, ha costruito la sua vittoria nella prima serie, per poi difendersi nella seconda arrivando alla prima vittoria di una stagione molto ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Kaisa Makarainen vince l’inseguimento di Tyumen e avvicina Kuzmina nella generale! Italiane indietro : La lotta per la Sfera di Cristallo è completamente riaperta: alla vigilia dell’ultima gara di Coppa del Mondo di Biathlon femminile 2017-2018, la slovacca Anastasiya Kuzmina ha soli cinque punti di vantaggio sulla finlandese Kaisa Makarainen, che oggi si è imposta nell’inseguimento di Tyumen al termine di una prova in cui ha dovuto soffrire fino all’ultimo metro per riportarsi sotto break rispetto alla leader di Coppa ed essere ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Kaisa Makarainen vince l’inseguimento di Tyumen e avvicina Kuzmina nella generale! : La lotta per la Sfera di Cristallo è completamente riaperta: alla vigilia dell’ultima gara di Coppa del Mondo di Biathlon femminile 2017-2018, la slovacca Anastasiya Kuzmina ha soli cinque punti di vantaggio sulla finlandese Kaisa Makarainen, che oggi si è imposta nell’inseguimento di Tyumen al termine di una prova molto battagliata in cui ha dovuto soffrire fino all’ultimo metro per riportarsi sotto break rispetto alla leader ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe domina anche a Schonach! Sul podio Riiber e Gruber - grande rimonta per Pittin : Akito Watabe è l’assoluto dominatore della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il giapponese ha dominato anche la prima Gundersen a Schonach, dove va in scena l’ultima tappa della competizione, e ha suggellato la conquista della sfera di cristallo, già matematicamente sua da una settimana. Watabe ha portato a compimento una fantastica rimonta dopo aver concluso la prova dal trampolino normale HS106 all’11° posto a ...

Coppa del Mondo : Hofer sul podio nell'ultima pursuit della stagione : Lukas Hofer si è tolto l'ultima soddisfazione della stagione. L'azzurro ha conquistato il terzo posto nella 12, 5 km pursuit di Tyumen , Russia, tappa finale del circuito di biathlon. Inavvicinabile ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Lukas Hofer splende a Tyumen! Podio nell’inseguimento dietro Martin Fourcade e Johannes Boe : Il secondo Podio in due settimane, finalmente anche con lo zero al tiro. Lukas Hofer sta chiudendo nel migliore dei modi una stagione superlativa nella Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, che lo ha visto tornare con costanza tra i migliori, dimostrando di valere i big del circuito. Nell’inseguimento di Tyumen (Russia), l’azzurro ha rimontato dall’undicesima alla terza piazza, grazie tanto alla precisione al tiro quanto alla ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Elisa Meneghini e Lara Mori in lotta per il podio a Doha - oggi a caccia delle medaglie : Giornata conclusiva per la tappa di Doha valida per la Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica. L’Italia proverà a essere protagonista con Lara Mori ed Elisa Meneghini che saranno impegnate nella Finale al corpo libero: entrambe hanno le carte in regola per puntare al podio. Ci si aspetta tanto soprattutto dalla toscana, già finalista agli Europei e ai Mondiali, che punta a migliorare il quinto posto ottenuto in qualifica dopo gli ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : gli orari e le date della sfida. Il programma completo e come vederla in tv : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 6 APRILE: 11.30 Primo singolare A ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : la Norvegia domina la prova a squadre sul trampolino di voli di Planica - bene Stoch : La Norvegia, come da pronostico, si è imposta nella penultima gara di Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2017-2018, una prova a squadre sul trampolino di voli HS 240 di Planica, in Slovenia. La formazione scandinava ha totalizzato 1620,2 punti, grazie alle prove di Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Robert Johansson e Johann Andre Forfang, tutti molto competitivi. In termini di punti, tra questi, il migliore è stato lo stesso Tande, escluso ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : gli orari e le date della sfida. Il programma completo e come vederla in tv : Nel weekend del 6-8 aprile si giocherà Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. Sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova andrà in scena uno dei match più attesi di questo turno, la corsa verso l’Insalatiera è entrata nel vivo, l’Italia vuole proseguire la propria avventura nella massima competizione tennistica per Nazioni e sogna di approdare in semifinale. Di fronte al proprio pubblico, gli azzurri cercheranno ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : assegnati tutti i titoli nella pistola da 10 metri : Continua la seconda tappa della Coppa del Mondo junior di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: sono stati appena assegnati tutti i titoli nella pistola da 10 metri. Cina ed India continuano a spartirsi il bottino delle vittorie: nelle gare a squadre doppio trionfo indiano, mentre nelle gare individuali un successo a testa. nella gara maschile il cinese Wang Zhehao ha fatto gara a sé, facendo segnare il nuovo record del ...