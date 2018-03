“Contaminate” | ritiro dai supermercati Il ministero della salute ha richiamato il

caffeinamagazine

(Di domenica 25 marzo 2018) Un importante avviso è stato emesso dalin seguito ad analisi e accertamenti effettuati su un prodotto alimentare che, dopo l’allarme lanciato pochi giorni fa dal RASFF (il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare), ha portato gli organi decisionali a richiamare il prodotto per la sicurezza e ladi milioni di italiani. Qualche giorno fa, infatti, si era diffusa la notizia del pericolo di cozze contaminate da Escherichia Coli provenienti dalla Spagna. Per questo motivo il nostrodel, dopo tutti gli accertamenti del caso, ha diffuso nelle scorse ore i lotti di produzione incriminati e quindi destinatari di un avviso di richiamo immediato dal mercato. Come si legge nel comunicato, apparso come al solito sul sito dello stessonella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di ...