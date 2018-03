CONSIGLI NON RICHIESTI Tre regole per le collaborazioni su Facebook | Linkedin e il

Crozza-Severgnini dispensa CONSIGLI ai giovani : “Siate come Ulisse - non come Pierino di Alvaro Vitali” : Beppe Severgnini nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – torna a dispensare i suoi consigli ai giovani e le sue perle di sagacia: Siate astuti come Ulisse di Omero, non siate furbi come il Pierino di Alvaro Vitali. Ulisse è riuscito a non farsi trasformare in maiale dalla maga Circe, Pierino faceva il maiale guardando dal buco della serratura la Fenech” Live streaming, episodi ...

Elena Santarelli contro le critiche di una follower : "Non voglio pietà né CONSIGLI su mio figlio" : Da quando ha scoperto della malattia di suo figlio Giacomo, Elena Santarelli ha scelto di condividere quanto sta accadendo alla sua famiglia sui social. La showgirl ha deciso di sfruttare la sua notorietà per sensibilizzare il pubblico e essere di supporto per chi vive la sua stessa esperienza. Dopo l'ultima critica gratuita sui social la Santarelli ha detto basta. Una sua follower infatti l'ha accusata di non rispondere ai messaggi di ...

Caso Skripal - CONSIGLIo europeo condanna Mosca. Gentiloni : “Conclusioni condivise - ma non chiudiamo il dialogo” : Le tensioni tra Gran Bretagna e Russia per l’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal coinvolgono tutta l’Unione Europea. Nel giorno in cui Mosca espelle i 23 diplomatici britannici dal proprio territorio, il Consiglio europeo – definendo l’attacco “una grave sfida alla sicurezza condivisa – ha espresso la “condanna nei termini più duri possibile” per l’attacco di Salisbury dello ...

Dazi - CONSIGLIo europeo : “Decisione di Trump deplorabile. Esenzione temporanea dell’Ue non basta”” : Lo spettro della guerra commerciale, per Bruxelles, c’è ancora. Non è sufficiente che Donald Trump, nel giorno in cui ha introdotto Dazi e tariffe sui prodotti cinesi importati negli Usa, abbia escluso in via temporanea i paesi Ue dalla lista degli Stati colpiti. Il Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato e di governo dei Paesi membri, venerdì ha fatto sapere che “deplora la decisione degli Usa di imporre Dazi ...

"Fellini mi fece vedere Roma con i suoi occhi e mi diede un CONSIGLIo che non ho mai dimenticato" : Steven Spielberg illumina la serata dei David di Donatello e, ricevendo il premio alla carriera dalle mani di Monica Bellucci, ricorda i maestri del cinema italiano che lo hanno ispirato: Rossellini, De Sica, Risi, Visconti, Pasolini, Leone, Benigni, Tornatore, ma anche Lina Wertmuller, prima donna candidata a Miglior Regista agli Oscar. Ma una menzione speciale è stata riservata a Federico Fellini.Il cineasta americano, infatti, ha ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Caro Pd - lo vedi il tallone d'Achille di M5s? : Il Partito democratico potrebbe sbloccare l'impasse politico facendo avanzare il Movimento 5 Stelle, nel cui programma non mancano debolezze. MAURO ARTIBANI(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:59:00 GMT)BITCOIN E CO./ Il mondo delle criptovalute contagia Porsche, Kodak e Kakao, di G. PassaliSPILLO/ L'alternativa intelligente ai dazi di Trump, di M. Artibani

Elezioni - non conquista il seggio per il Parlamento con il centrosinistra ma diventa CONSIGLIere regionale con i voti del centrodestra : Dentro Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia, fuori Maria Tripodi di Forza Italia. I riconteggi della Corte d’Appello hanno fatto scattare un seggio in Calabria per il partito di Giorgia Meloni togliendolo a Forza Italia. Fin qui tutto rientra nella normale procedura elettorale per le politiche. La novità è che Fausto Orsomarso lascerà il Consiglio regionale e al suo posto entrerà Giacomo Mancini, primo dei non eletti, nel 2014, quando insieme ...

Il CONSIGLIo dei ministri dà il via libera alla riforma delle carceri. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell'ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando."Il testo deve tornare in Commissione - ha spiegato il ministro - perché non abbiamo recepito alcune indicazioni contenute nel parere della commissione Giustizia del Senato. Questo passaggio ...

CONSIGLIo degli Stati : età pensionabile non oltre i 65 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

CONSIGLIera Pd cacciata da un bar : "Tu non entri - devi stare coi nomadi" : "E' successo pochi mesi fa, alla Gaiofana. Sono entrata nel bar Gigi dove vado da una vita, quando alcuni clienti mi hanno apostrofata pesantemente e poi hanno avuto il coraggio di dirmi, con toni ...

Cei : il 19 CONSIGLIo - non c'è prolusione : ANSA, - ROMA, 14 MAR - Comincerà lunedì 19 marzo il Consiglio Permanente della Cei. Per la prima volta non si terrà "la tradizionale prolusione: la nuova modalità di svolgimento dei lavori prevede un'...

Juventus - McDermott - ex Liverpool - CONSIGLIa Emre Can : 'Non lasciare i Reds' : Notizie sul tema Probabili formazioni Juventus-Atalanta: Allegri cambia modulo, Gasperini recupera due titolari Juventus-Atalanta in diretta tv, orario e streaming gratis: dove vedere la partita di ...

I CONSIGLI - non richiesti - di Steve Bannon alle forze politiche italiane : Milano, 11 mar. , askanews, 'Il mio sogno è di veder governare assieme Lega e M5S, espressioni diverse dello stesso fenomeno', che 'superano, assieme ad altre formazioni minori, la metà dei votanti'. ...