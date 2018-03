Concerti dei OneRepublic in Italia nel 2018 | il gruppo conferma | “Stiamo tornando”

CASTELLAMONTE " Al via la nuova stagione dei Concerti di primavera dell' Associazione Filarmonica Castellamonte : Come da tradizione tutti gli spettacoli saranno ad ingresso libero. In collaborazione con l'Associazione Armonica Mente Insieme ONLUS, con il contributo della Fondazione CRT, con il patrocinio dell'...

Ufficiali i Concerti di Thom Yorke in Italia nel 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita : I concerti di Thom Yorke in Italia nel 2018 sono finalmente Ufficiali. Dopo gli rumors che si sono ricorsi negli ultimi giorni, quelli che davano per certa la sua presenza in Italia, l'artista dei Radiohead può finalmente dire di essere pronto per la calata nel nostro Paese con una data a Firenze e una a Milano, in programma per il mese di maggio 2018. Previsto anche un concerto di apertura, con Oliver Coats come Special Guest. I due concerti ...

Thirty Seconds to Mars : potrebbe essere questa la scaletta dei Concerti di Roma e Bologna : Il nuovo tour indoor dei Thirty Seconds to Mars è finalmente iniziato. La tranche europea ha preso il via l’11 marzo dalla città di Colonia, in Germania. [arc id=”fce76dfa-ac72-11e2-8a73-0026b9414f30″] Jared e Shannon Leto e Tomo Milicevic sono attesi in Italia venerdì 16 marzo, quando saliranno sul palco del Palalottomatica di Roma. Il giorno successivo, invece, si esibiranno all’Unipol Arena di Bologna. via ...

Concerti - Sandro Deidda septet Jem ospiti del Jazz Club Il Moro : Cava de' Tirreni. Sette musicisti di grande fama capeggiati dal sassofonista e clarinettista Sandro Deidda, che ha curato la direzione musicale, un appuntamento dedicato alla grande musica Jazz ...

Bertrand Cantat - niente Concerti per l'”assassino” di Marie Trintignant : una petizione su change.org costringe l’ex leader dei Noir Desir ad annullare date del tour : niente concerti per l’ “assassino” Bertrand Cantat. Dopo una quantità di proteste imponenti in lungo e in largo per tutta la Francia, la rockstar francese ha infine cancellato le date del suo tour estivo. Tutto è nato da una petizione su change.org che ha raccolto oltre 75mila firme e dove si spiegava agli organizzatori del Festival Papillons de nuit, che si tiene a fine maggio in Normandia, dei pericoli di una tale decisione. “Dando spazio a ...

Beyoncé e Jay-Z : i prezzi #Riccanza dei biglietti per i Concerti di Milano e Roma : La corsa all’acquisto dei biglietti per i concerti italiani di Beyoncé e Jay-Z sta per iniziare (clicca qui per conoscere tutte le aperture delle prevendite). [arc id=”eb178190-bfa7-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Pronto a sborsare delle belle cifre? Qui di seguito trovi tutti i prezzi dei biglietti in stile #Riccanza per entrambi i concerti italiani. Stadio San Siro, Milano – 6 luglio 20181 Settore Numerato € 161,002 Settore ...

Riprogrammati i Concerti dei The Script in Italia nel 2018 a Milano e Padova : nuove date e rimborso biglietti : Riprogrammati i concerti dei The Script in Italia nel 2018, dopo che la band si è vista costretta ad annullare le date Italiane in programma il 9 e 13 marzo. Venerdì 9 marzo, i The Script erano attesi a Milano per la prima data Italiana del Freedom Child World Tour. Sfortunatamente, il frontman Daniel O'Donoghue è stato colpito da un'acuta bronchite, e la band ha dovuto cancellare alcuni concerti, tra cui le due date Italiane. Per la gioia ...

Concerti di Erlend Oye dei Kings of Convenience in Italia nel 2018 : biglietti in prevendita : Sono stati resi ufficiali i Concerti di Erlend Oye dei Kings of Convenience in Italia. L'artista arriverà nel nostro paese per 4 Concerti in acustico con la prima data in programma per il Santeria Social Club di Milano nella data del 10 di aprile, per poi raggiungere Padova l'11 e l'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il tour si chiuderà con l'ultima data del 14 aprile al Covo di Bologna. I biglietti per assistere al live sono già in ...

Cancellati i Concerti dei The Script a Milano e Padova del 9 e 13 marzo - date rinviate : i dettagli sui biglietti : I due concerti dei The Script a Milano e Padova, previsti per il 9 e 13 marzo rispettivamente al Mediolanum Forum e al Gran Teatro Geox, non si terranno: i membri della band hanno annunciato l'impossibilità di esibirsi a causa di problemi di salute del cantante Daniel O’Donoghue, che è stato colpito da bronchite. Oltre che voce e anima del gruppo, O’Donoghue è anche al pianoforte, alle tastiere, al basso e al sintetizzatore: la sua ...

I primi dettagli sul tour di Louis Tomlinson nel 2018 da solista - in attesa dei Concerti in Italia : Arrivano alcuni dettagli sul tour di Louis Tomlinson nel 2018: il cantante degli One Direction sarà impegnato nei prossimi mesi in una lunga tournée mondiale! Da quanto emerge sul web e da una breve clip pubblicata recentemente, il tour di Louis Tomlinson nel 2018 toccherà diversi Paesi in tutto il mondo. Il cantante si è detto entusiasta della nuova avventura musicale, pronto ad un nuovo inizio e a tornare sui palchi internazionali per ...

Nuovi Concerti di Steve Hackett dei Genesis in Italia al Pistoia Blues : biglietti in prevendita : Sono stati annunciati Nuovi concerti di Steve Hackett dei Genesis in Italia. Dopo l'annuncio della partecipazione al Festival Tener-a-mente di Gardone Riviera, l'artista rende noti altri appuntamenti nel Bel Paese con biglietti in prevendita in tutti i canali abilitati. Il nuovo appuntamento con la musica di Steve Hackett è fissato per il 14 luglio in occasione del Pistoia Blues. I biglietti sono in prevendita a partire da lunedì 5 marzo, ...

Concerti di Norah Jones in Italia nel 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita : I Concerti di Norah Jones in Italia nel 2018 sono finalmente ufficiali. Dopo la calata dello scorso anno, con due Concerti di grande successo al Teatro Degli Arcimboldi di Milano e al Teatro Colosseo di Torino, l'artista americana è pronta per tornare con due nuovi appuntamenti fissati per l'estate. I nuovi spettacoli di Norah Jones arriveranno in Italia in estate, con la data del 24 luglio all'Anfiteatro del Vittoriale. L'artista sarà ...

Nuovi appuntamenti per l’instore tour di Mario Biondi per Brasil : tutte le date prima dei Concerti a Roma e Milano : Si aggiungono Nuovi appuntamenti all'instore tour di Mario Biondi in supporto al nuovo album di inediti Brasil, in uscita il prossimo 9 marzo. Un anno ricco di nuove esperienze e prime volte: Mario Biondi è reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Rivederti, posizionandosi diciannovesimo nella classifica finale. Rivederti è un'intensa ballad che presenta un testo sofisticato ed emozionante, con sonorità che ...

Le nuove date dei Franz Ferdinand in Italia nel 2018 - due Concerti a Roma e Brescia : prezzi dei biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate due nuove date dei Franz Ferdinand in Italia nel 2018 per la prossima estate: la rock band scozzese tornerà in Italia a luglio per due concerti del loro tour mondiale. I nuovi concerti dei Franz Ferdinand sono in programma il prossimo 10 luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione del Roma Summer Festival e l' 11 luglio all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera a Brescia. In occasione del Festival Tener - ...