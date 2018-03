Con quali regole si gioca la partita per formare il governo

Ecco quali sono le tappe verso il nuovo governo : Consultazioni il 3 aprile : Parte con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, il countdown verso la formazione dell'esecutivo dopo il voto del 4 marzo. I tempi sono incerti per parlare della prima cerimonia della ...

Pallamano - Qualificazioni Europei femminili 2018 : l’Italia si arrende 20-17 Contro la Slovacchia - azzurre ancora a zero punti : Seconda sconfitta in tre giorni per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che a Sala cade 20-17 per mano di una non irresistibile Slovacchia, nella quarta giornata del gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2018, al termine di una partita dalle due facce, dove ad un buon primo tempo si contrappone una seconda parte sottotono. Avvio di gara in favore delle padrone di casa, che ottengono il doppio vantaggio sul 2-0 e sul 5-3, venendo però ...

Converti qualsiasi video HD in tanti formati in Alta Qualità : Converti qualsiasi video HD in tanti formati in Alta Qualità Converti qualsiasi video HD con ottima Qualità immagine e audio. Amazing HD video Converter ti permette di Convertire video sia SD (definizione standard) sia HD( Alta definizione) con impressionante Qualità video e audio. video SD come MPG, MPEG, MP4, M4V, RM, RMVB, WMV, FLV, ASF, […]

F1 - GP Australia 2018 - qualifiche : Hamilton pole da record - Raikkonen seCondo davanti a Vettel : F1, GP Australia 2018 : Le Ferrari si prendono le prime due posizioni delle terze libere, caratterizzate però da condizioni miste. Pochi i piloti a fare il tempo con le slick, tempi poco indicativi ma Rosse che precedono la Red Bull di Verstappen per la prima volta nel weekend. F1, GP Australia 2018. Hamilton subito al comando in Q1. (foto: twitter.com/F1) F1, GP Australia 2018, qualifiche, Q1: Hamilton si rimette davanti ma le Ferrari ...

VIDEO Valtteri Bottas - l’incidente nelle qualifiche del GP d’Australia. Che schianto della Mercedes Contro il muro! : Valtteri Bottas si è schiantato contro il muro durante le qualifiche del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il secondo pilota della Mercedes è andato sul cordolo umido e la sua vettura si è girata, rendendosi incontrollabile. Un errore grave per il finlandese nei primi minuti del Q3 che lo costringerà a scattare in decima posizione. Di seguito il VIDEO dell’incidente. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi ...

Npc Willie - l'under 20 qualificata alla seConda fase nella Fascia A : Settimana impegnativa per la Npc Willie che trova comunque risultati positivi dall'under 18 elite che batte la St. Charles Roma e l'under 18 uisp che batte la Asd Farnesina salendo a 10 punti in ...

Facebook - ecco come Controllare quali app spiano i nostri profili : All'origine del caso Cambridge Analytica il consenso di circa 300mila utenti a un finto test psicologico via social network, buono per scalare fino a 50...

Welcome to Automation : I.T.T. MarConi è tra i qualificati per la finale : I migliori 5 progetti per area geografica , due macro-aree, , si sono qualificati per la finale che si svolgerà durante SPS Ipc Drives Italia, evento che riunisce fornitori e produttori del mondo ...

Fratoianni (LeU) : “RiConosco qualità di Roberto Fico - noi mai al governo Con la destra” : Nicola Fratoianni, intervistato da Fanpage.it, spiega che Liberi e Uguali è aperta al dialogo con tutti per le presidenze delle Camere ma chiede figure di garanzia che puntino sulla centralità del Parlamento. Nessuna preclusione a esponenti del centrodestra, ma allo stesso tempo assicura che LeU "non appoggerà mai governi con la destra al suo interno". E non risparmia un apprezzamento su Roberto Fico: "Riconosco le sue qualità".Continua a leggere

Samsung Pay sbarca in Italia - Con quali carte funzionerà e dove si potrà usare : Samsung vuole farti lasciare a casa il portafoglio e lancia in Italia Samsung Pay, l’app per fare acquisti e pagare dallo smartphone. Rispetto alle altre app per i pagamenti mobile, la grande novità del colosso coreano è la compatibilità con tutti i pos: non solo quelli di nuova generazione che funzionano attraverso la tecnologia NFC (quella delle carte contactless, per intendersi), ma anche con quelli più vecchi, allargando così la ...

Come Controllare a quali applicazioni abbiamo dato i nostri dati su Facebook : Breve guida per modificare le proprie impostazioni sulle app che si usano con il Facebook Login, oppure eliminarne alcune The post Come controllare a quali applicazioni abbiamo dato i nostri dati su Facebook appeared first on Il Post.

Salto Con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Schlierenzauer vola - Forfang vince la qualificazione a Planica. Out Domen Prevc e Tande : 253,5 metri. Gregor Schlierenzauer, pur senza vincerla, è stato l’assoluto protagonista della qualificazione della gara di domani che si svolgerà sul trampolino di voli HS 240 di Planica, in Slovenia, valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci. L’austriaco, da tempo lontano dai livelli del passato, ha sfruttato al meglio la combinazione perfetta di gate di partenza e vento, che lo hanno messo nelle condizioni di arrivare ad ...

Smartwatch eConomici : quali comprare : Negli ultimi anni la tecnologia wearable ha avuto una notevole diffusione, soprattutto con la messa in commercio degli Smartwatch che hanno acquistato sempre più funzioni grazie anche alla diffusione di Android Wear. Purtroppo, però, questi ultimi hanno un unico difetto: il prezzo! Ecco perché vedremo i migliori Smartwatch economici! Gli orologi con Android Wear costano molto e non tutti possono permetterseli. Per questo motivo, molti optano per ...

Congedo straordinario Con legge 104 - quali documenti portare al patronato? : Per i grandi invalidi di guerra ed equiparati è sufficiente allegare copia dell'attestato di pensione o del decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questi ...