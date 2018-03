Con Harry Potter generazione di lettori

Foto e video di Harry Styles a Oslo - dall’incidente Con la bottiglia d’acqua alla richiesta di non lasciare subito l’arena : “Non fa bene al mio narcisismo!” : La scorsa sera, Harry Styles a Oslo si è esibito nella settima tappa del Live On Tour 2018: la tournée internazionale sta registrando successo dopo successo. Il concerto del 21 marzo si è tenuto alla Oslo Spektrum, di fronte a migliaia di fan accorsi per assistere a quello che si sta rivelando uno straordinario spettacolo non solo musicale, ma anche d'intrattenimento! Dopo i precedenti siparietti nelle date di Stoccolma e Copenhagen, Harry ...

Royal Wedding : il principe Harry rinuncia all’accordo prematrimoniale Con Meghan Markle : L’amore non ha bisogno di contratti: così la penserebbe il principe Harry! Secondo il Daily Mail infatti, il 33enne di sangue blu non vuole firmare accordi prematrimoniali con la futura sposa Meghan Markle. “Non è mai passato per la mente di Harry di firmare un accordo prematrimoniale – ha detto una fonte al giornale inglese – è convinto che questo matrimonio durerà e quindi non serve firmare nulla“. Sempre ...

Il film su Harry e Meghan prende forma Con il primo trailer : Indietro 19 marzo 2018 2018-03-19T15:07:46+00:00 ROMA – A due mesi esatti dal matrimonio dell’anno, comincia a prendere forma il film su Harry e Meghan. Harry & Meghan: A Royal Romance diventa realtà nel primo trailer rilasciato da Lifetime, il canale in cui andrà in onda il 13 maggio alle 20. Il film racconterà la storia […] L'articolo Il film su Harry e Meghan prende forma con il primo trailer proviene da NewsGo.

Harry Styles a Stoccolma rompe la chitarra sul palco e si Congratula Con una fan incinta (video) : Harry Styles a Stoccolma per il Live On Tour 2018: il cantante britannico è impegnato nella sua prima tournée mondiale nei palasport. Domenica 18 marzo il live di Harry Styles a Stoccolma ha riservato al pubblico presente alla Ericsson Globe Arena alcuni imprevisti molto divertenti. Per la prima volta sul palco, Harry ha dovuto affrontare un inconveniente tecnico.. con la sua chitarra! Durante la tappa a Stoccolma del Live On Tour 2018, ...

Harry e Meghan Markle/ La Regina Elisabetta approva il matrimonio : ha dato il Consenso ufficiale : Harry e Meghan Markle: la Regina Elisabetta approva il matrimonio, ha dato il consenso ufficiale. Le ultime notizie sul nullaosta alle nozze reali dell'anziana monarca(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:33:00 GMT)

Fan dei One Direction Contro il Principe Harry e Meghan Markle : "Offendono Liam Payne" : One Direction e Liam Payne al centro di un piccolo giallo sui social network, dopo l'esibizione del cantante britannico durante la giornata del Commonwealth. La causa è da ricercarsi in alcune ...

La gaffe reale di Meghan Markle Con il principe Harry fa il giro del mondo - sul web - : Non è passato inosservato lo sguardo divertito tra il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle durante le celebrazioni del Commonwealth Day dopo l'esibizione di Liam Payne, il cantante ...

Harry Styles per March For Our Lives - in tour Con una chitarra speciale : il sostegno del cantante al movimento Contro la violenza armata - ... : Il sostegno di Harry Styles per March For Our Lives arriva anche in tour: il cantante inglese supporta un movimento statunitense di importanza politica e sociale! Già negli ultimi giorni, Harry ha pubblicato sui propri canali social un post in sostegno a March For Our Lives , un movimento americano che si impegna a chiedere con marce ...

HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE : PARTE II/ Su Italia 1 il film Con Daniel Radcliffe (oggi - 13 marzo 2018) : HARRY POTTER e i DONI DELLA MORTE - PARTE II, il film in onda su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, alla regia David Yates. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:00:00 GMT)

“Che sorrisetto ipocrita”. Meghan Markle ci è cascata ancora. Prima uscita pubblica Con la Regina per la fidanzata di Harry e c’era anche Kate Middleton. Gli occhi tutti puntati su di loro e ovviamente tutti hanno visto : “Il diavolo e l’acqua santa…” : Ormai la data delle nozze si appresta e gli eventi pubblici cui Meghan Markle partecipa sono sempre più frequenti. Il tiro si fa sempre più alto e Prima o poi doveva accadere: la fidanzata di Harry ha partecipato alla sua Prima uscita pubblica con la Regina Elisabetta. Tutta la famiglia reale, riunita al gran completo, si è riunita per la commemorazione del Commonwealth’s Day presso l’abbazia di Westminster. ovviamente i ...

Video e scaletta del Live On Tour 2018 di Harry Styles - il debutto a Basilea Con sorprese per il pubblico tra cover e brani inediti : Al via il Live On Tour 2018 di Harry Styles, la seconda parte della Tournée mondiale del cantante britannico, che si protenderà fino alla prossima estate. Il nuovo Tour di Harry Styles è partito l'11 marzo dalla St. Jakobshalle di Basilea, per prima data del Live On Tour 2018. Dopo i primi concerti da solista tenuti lo scorso autunno nei piccoli club di tutto il mondo, questa volta Harry si esibirà in location molto più ampie e di fronte a ...

“Meghan ha perso il suo sorriso”. I dolori della futura duchessa a pochi giorni dal matrimonio Con il principe Harry. Il perché di ansie e paure che la tormentano lontano dai riflettori : Un matrimonio attesissimo, una popolarità crescente che l’ha resa in poco tempo una beniamina tanto dei sudditi inglesi quanto della regina Elisabetta, che stando ai tabloid non vede l’ora di accoglierla nella Royal Family. Apparentemente, un successo su tutta la linea per la bella Meghan Markle, pronta a convolare a nozze con il suo principe Harry e vivere una favola sulla falsariga di quella capita a Kate Middleton. O ...