Con Google Chrome 65 migliora la privacy della Modalità Incognito

Come sostituire Bixby Con Google Assistant [Guida] : Bixby è l’assistente vocale di Samsung ed ha un tasto dedicato per essere attivato anche sul Galaxy S9/S9+. Se però vi piace Google Assistant al posto di Bixby siete nel posto giusto Come sostituire Bixby con Google Assistant su Galaxy S9 e S9+ Bixby è l’assistente vocale di Samsung che dal Galaxy S8 ed anche sul […]

Tante luci e qualche ombra nella Condivisione di informazioni nei servizi Google : Quanto è semplice condividere le informazioni nelle applicazioni Google? In alcuni casi è davvero un gioco da ragazzi, ma in alcune applicazioni Google sembra essersi dimenticata queste opzioni. L'articolo Tante luci e qualche ombra nella condivisione di informazioni nei servizi Google proviene da TuttoAndroid.

Inviare e ricevere soldi Con Google Assistant : da oggi si può - ma negli USA : Da questo momento con Google Assistant sarà anche possibile ricevere ed Inviare piccole somme di denaro semplicemente impartendo il comando con la propria voce, e rivolgendosi direttamente all'assistente virtuale di Big G. La novità, almeno per il momento, si rivolge al solo mercato americano: prima di arrivare qui da noi potrebbe passarne di acqua sotto ai ponti, anche se la speranza, come spesso in molti casi, resta l'ultima a morire. Vi è ...

Con l'account di Google abbonarsi ai giornali digitali sarà più facile : Mountain View lancia "Subscribe with Google" per snellire la procedura di sottoscrizione ed evidenziare nelle ricerche le fonti scelte. E c'è anche Repubblica,...

Scena del crimine - se Google Condivide la tua posizione Con la polizia : Il caso è esploso in Carolina del Nord, dove in diverse occasioni e grazie a dei mandati gli agenti avrebbero ottenuto anche le posizioni di cittadini estranei...

Files Go introduce nuove funzioni e Google Assistant può regolare i Conti Con gli amici : Files Go riceve te nuove e utili funzioni con il recente aggiornamento, che introduce ricerca, gestione duplicati e foto, mente Google Assistant è ora in grado di aiutarvi a regolare i conti con gli amici. L'articolo Files Go introduce nuove funzioni e Google Assistant può regolare i conti con gli amici proviene da TuttoAndroid.

Google Home arriva in Italia/ L’assistente intelligente che si attiva Con il comando vocale : ecco cosa fa : Google Home arriva in Italia, L’assistente intelligente che si attiva con il comando vocale: ecco cosa fa. Il nuovo gadget di BigG sbarca nel mercato Italiano, rivoluzionerà la nostra vita?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:22:00 GMT)

Google Home in italiano : come funziona lo speaker Con cui parli e comandi casa : Google Home sbarca in Italia e porta con sé la versione italiana di Assistente Google per gli speaker smart da salotto. Una novità attesa (e annunciata) da mesi che solo oggi è stata ufficializzata dal colosso di Mountain View con un blogpost sul proprio sito ufficiale. L’altoparlante intelligente di Big G sarà disponibile ufficialmente dal 27 marzo e arriverà affiancato da Google Home Mini, la versione ridotta e compatta dello speaker. I ...

Le migliori estensioni per Google Chrome gratis da Conoscere e utilizzare : Questa guida è dedicata alle migliori estensioni gratuite per Google Chrome che è possibile scaricare e installare in modo semplice. Chrome è uno dei browser più utilizzati al mondo per la sua estrema velocità e la possibilità di usare Google per sincronizzare preferiti, password, cronologia ed impostazioni su ogni device. La caratteristica che più di tutte ne ha determinato il […] Le migliori estensioni per Google Chrome gratis da ...

Google annuncia giochi e app Con realtà aumentata sviluppati Con ARCore 1.0 : Oggi Google ha annunciato alcune app e giochi che sfrutteranno la piattaforma ARCore come My Tamagotchi Forever di Bandai Namco, oppure il prossimo titolo basato sulla popolare serie tv The Walking Dead. eBay permetterà agli utenti di visualizzare le scatole di spedizione, mentre Pottery Barn 360 Room View visualizza i mobili nella propria stanza per vedere come si abbinano con gli arredi esistenti. L'articolo Google annuncia giochi e app con ...

Amazon scavalca Google in valore di mercato - seConda dopo Apple : Amazon batte Alphabet, la holding a cui fa capo Google, e diventa ufficialmente la seconda società quotata in Borsa che vale di più al mondo, dietro Apple.

Google aggiorna Maps e Telefono Con piccoli ritocchi grafici e funzionali : Google Maps e Google Telefono sono state aggiornate nel Play Store con piccole novità, che vanno a migliorare l'esperienza generale di utilizzo e a ritoccare qualche elemento grafico. L'articolo Google aggiorna Maps e Telefono con piccoli ritocchi grafici e funzionali proviene da TuttoAndroid.

Amazon supera Google - è la seConda società che vale di più : Amazon supera Google: è la seconda società quotata che vale di più. Amazon sale del 2,7% alla chiusura di Wall Street, per una valutazione di mercato di 768 miliardi di dollari. Google archivia la ...

Scocca l’Equinozio di Primavera e Google lo celebra Con un bellissimo doodle animato : E’ Scoccato alle 17:15 di oggi pomeriggio l’Equinozio di Primavera 2018: abbiamo già spiegato perchè quest’anno l’Equinozio “cade” il 20 Marzo anzichè il 21, e anche Google – come di consueto – ha deciso di celebrare l’inizio della Primavera Astronomica con un bellissimo doodle animato disegnato per l’occasione dalla giovane e brillante artista Sophie Diao. Il doodle è visibile in quasi ...