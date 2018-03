Come si fa la vera pastiera secondo la ricetta del bar Gambrinus

Kingdom Come Deliverance su PC offre enormi upgrade rispetto alle console - analisi comparativa : Avendo dato già uno sguardo ravvicinato alle quattro versioni console di Kingdom Come Deliverance, una cosa è chiara: questo è un gioco molto pesante realizzato con un engine che storicamente favorisce l'hardware PC. Xbox One X spicca nel gruppo console con performance migliorate e una risoluzione 1440p, ma ci sono dei cali di frame-rate nella sfera dei 20fps su tutte le versioni, accompagnati da pop-in molto evidente e lunghi tempi di ...

Kingdom Come Deliverance Recensione - un RPG medievale troppo prezioso per fermarsi ai bug : Ci sono certe esperienze videoludiche che o le ami o le odi. Non esistono mezze misure, non c’è aggiornamento o contenuto aggiuntivo che tenga per riaccendere la fiamma in una produzione che proprio non si è riusciti a mandar giù, così Come al contrario non importa quanto un titolo sia difettoso se l’idea alla base ha qualcosa di rivoluzionario, originale, a tratti epocale per il suo genere di appartenenza. Kingdom Come Deliverance appartiene ai ...

Come Cenerentola (o quasi) : scarpe trasparenti per la primavera : C’era una volta una ragazza di nome Cenerentola, bellissima ma molto povera e costretta ad andare in giro vestita di stracci. Un giorno il più grande pr del regno, il Re, organizzò una festa aperta a tutti e comn open bar: Cenerentola desiderava andarci più di ogni cosa ma purtroppo non aveva niente da mettersi, e così resto a casa a piangere. Per fortuna la Fata Madrina, la stylist più famosa tra le celebrity, sentì i suoi singhiozzi e con un ...

LORENZO AMORUSO/ Una sconfitta e due Pressure test : Come se la caverà oggi? (Celebrity Masterchef Italia 2) : LORENZO AMORUSO, ex difensore centrale della Fiorentina, è pronto a tornare ai fornelli di Celebrity Masterchef Italia 2 dopo i due Pressure test della prima puntata.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:14:00 GMT)

Ballando - Milly Carlucci punge Luciana Littizzetto : "È Come la primavera..." : Il duro botta e risposta a Ballando con le Stelle tra Ivan Zazzaroni e Giovanni Ciacci continua a far discutere e, dopo lo sfogo dell'esperto di tendenze, anche Milly Carlucci ha detto la sua. In una ...

Equinozio di primavera : ecco Come veniva festeggiato nell’antichità : come veniva festeggiato l’Equinozio di primavera nell’antichità? Gli Assiri e i Babilonesi davano una grande importanza all’Equinozio di primavera. La festività babilonese più importante era l’Akitu, che durava 12 giorni nei quali il re, figlio del divino, rigenerava e sincronizzava i ritmi della natura, del cosmo e della società umana. La festa di primavera più antica è quella egiziana di Sham El Nessim, risalente a circa 4700 anni ...

Una mod rende ancora più punitivo Kingdom Come : Deliverance : All'uscita di Kingdom Come: Deliverance, una buona parte dei giocatori si è lamentata dell'eccessiva difficoltà del gioco, chiedendo a gran voce l'intervento della community dei modder che hanno subito pubblicato una serie di mod in grado di facilitare alcune meccaniche dell'RPG di Warhorse Studios.Non deve averla pensata allo stesso modo l'utente Knoxogoshi, che Come riporta PC Gamer in questi giorni ha pubblicato la mod Ultimate Realism ...

“Ecco Come sto”. Valentina Dallari - da qualche settimana l’ex tronista di Uomini e Donne è ricoverata in una clinica specializzata. E ora parla delle sue condizioni : Le sue foto avevano fatto il giro delle rete. Il collo sottile, le braccia scheletriche, un sorriso tirato lontano di ricordo di quello che tutti avevano imparato ad amare nel salotto di Uomini e Donne. La notizia della malattia di Valentina Dallari, vittima di una serie di disturbi alimentari, era annunciata. La progressiva perdita di peso sotto gli occhi di tutti ma nessuno pensava fosse così grave. Grave al punto da costringerla al ...

JP Morgan : quando arriverà recessione e Come prepararsi : 'Malgrado si trovi a uno stadio avanzato della sua espansione, l'economia Usa non ha ancora mostrato le caratteristiche tipiche della fine del ciclo', si legge in una nota della banca ai suoi clienti.

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : Come andò veramente nel 2013 tra Bersani e i Cinque Stelle : E’ vero che l’Istat segnala un nuovo boom dell’occupazione e che quindi il Jobs act di Matteo Renzi ha portato buoni risultati in termini di lavoro all’Italia? E’ vero che, Cinque anni fa, nel marzo 2013, fu per quella diretta streaming alla Camera tra i Cinque Stelle – rappresentati da Roberta Lombardi e Vito Crimi – e Pierluigi Bersani che non nacque un’intesa fra i loro partiti e che, dunque, ...

Come è morto il figlio di Irene? La storia vera del bambino - anticipazioni spagnole Il Segreto : Come è morto il figlio di Irene? Anche questa donna ha un passato travagliato. Nessuno, a Puente Viejo, ha una storia serena da raccontare: ogni personaggio ha avuto delle esperienze drammatiche che segnano profondamente e dalle quali, alle volte, è anche difficile liberarsi. Severo Santacruz ne sa qualcosa e capirà in maniera immediata il dolore di Irene. Ha perso un figlio qualche tempo prima di incontrare Severo e, da quel giorno, la sua vita ...

L'orgoglio di Daniel Vavra : "Kingdom Come : Deliverance verrà utilizzato in un corso di storia all'università" : Per quanto non si tratti esattamente di una produzione in tutto e per tutto AAA, Kingdom Come: Deliverance è indubbiamente una delle uscite più importanti di questo inizio 2018. Mentre nel nostro editoriale ci chiediamo se si tratti di un gioco che forse non meritiamo, una interessante curiosità non può che sottolineare la cura che gli sviluppatori hanno riposto nella ricreazione, dal punto di vista storico, del setting.Come segnalato da ...

Kingdom Come : Deliverance è il gioco che non ci meritiamo? - editoriale : Kingdom Come: Deliverance è un titolo che dal giorno della sua uscita ha fatto molto parlare di sé, non sempre con toni entusiastici. Giusto qualche giorno fa gli youtuber Quei Due Sul Server hanno pubblicato un video in cui demolivano da cima a fondo l'opera di Warhorse. Le risposte in merito non sono tardate ad arrivare, sia da parte dei giocatori che da vari membri della stampa specializzata. C'è chi concorda con il giudizio della coppia e ...