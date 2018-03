Come Chiara Ferragni? 10 consigli di stile dedicati alle neomamme

Sofia Viscardi - star di YouTube/ Le cose in comune con Chiara Ferragni : "Ma le fan mi vedono Come una di loro" : Sofia Viscardi, star di YouTube: cosa ha in comune la 19enne con Chiara Ferragni? Somiglianze e differenze delle due stelle dei social: cosa pensano le fan di lei.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:09:00 GMT)

Il nuovo album di Alessandra Amoroso “lascerà un’impronta”Come Vivere a Colori - le prime dichiarazioni al Tg2 (video) : Il nuovo album di Alessandra Amoroso promette di eguagliare e superare il successo di Vivere a Colori. L'artista rilascia la prima intervista al Tg2 in occasione del raduno con i fan iscritti al Fan Club ufficiale che si è tenuto a Roma domenica 11 marzo. "Vivere a Colori ha lasciato una grande impronta molto positiva nel cuore della gente", ricorda Alessandra Amoroso che spera che il nuovo disco possa essere lo stesso e raggiungere il ...

Chiara Ferragni chiama l’ostetrica a casa. Ma Come funziona? : A circa un mese alla nascita di Leone (il parto è previsto ad aprile), Chiara Ferragni e Fedez, futuri genitori, hanno deciso di rimanere in America. Ed è lì che stanno seguendo il corso di preparazione al parto. Una serie di lezioni «personalizzate», che l’ostetrica Sarah ha cominciato a tenere a casa della coppia. Se qualche giorno fa Chiara si chiedeva se fosse ancora in tempo per chiedere assistenza a una doula, oggi ha deciso di reclutare ...

Isola - Chiara Nasti in guerra con 'Striscia' : 'Li denuncio. Ecco Come sono andate le cose' : ... in particolare, di un altro concorrente durante i giorni che avevano preceduto lo sbarco dei 'naufraghi' sull'Isola , per mero dovere di cronaca, mi preme evidenziare che, in occasione della ...

Isola - Chiara Nasti in guerra con 'Striscia' : 'Li denuncio. Ecco Come sono andate le cose' : ... in particolare, di un altro concorrente durante i giorni che avevano preceduto lo sbarco dei 'naufraghi' sull'Isola , per mero dovere di cronaca, mi preme evidenziare che, in occasione della ...

Isola - Chiara Nasti in guerra con "Striscia" : "Li denuncio. Ecco Come sono andate le cose" : MILANO - Chiara Nasti contro Striscia la notizia. La blogger ed ex naufraga dell?Isola dei Famosi, che Leggo.it segue attentamente, ha deciso di procedere legalmente contro la...

Canna gate all’Isola - Chiara Nasti contro Striscia la Notizia : «La diffusione dell’audio si configura Come un reato» : Isola dei Famosi 2018 - Chiara Nasti La fashion blogger Chiara Nasti rompe il silenzio e, con una nota stampa, annuncia di ricorrere a vie legali per tutelare la sua immagine e il suo decoro. L’ex naufraga ce l’ha, in particolare, con Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5, nei giorni scorsi, ha infatti diffuso un audio nel quale la napoletana modaiola dell’Isola dei Famosi 2018, ritiratasi pochi giorni dopo ...

Chiara Ferragni - problemi con la gravidanza : Come stanno la fashion blogger e il bambino dopo l’ultima ecografia : come sta Chiara Ferragni? News sui problemi con la gravidanza dopo l’annuncio di Fedez Solo qualche giorno fa Fedez ha preoccupato tutti i fan: Chiara Ferragni ha riscontrato qualche problema con gli ultimi mesi di gravidanza e con la crescita fetale del figlio in arrivo. come sta ora The Blonde Salad? Cosa è emerso dall’ultima […] L'articolo Chiara Ferragni, problemi con la gravidanza: come stanno la fashion blogger e il ...

Chiara Ferragni ha un problema con la gravidanza - parla Fedez : “Leone non sta crescendo Come dovrebbe” : Che problemi ha Chiara Ferragni con la gravidanza: l’appello di Fedez Ore di preoccupazione per Fedez e Chiara Ferragni: la coppia sta avendo qualche difficoltà con la gravidanza della fashion blogger. A raccontare cosa sta succedendo è stato il rapper che, attraverso le storie di Instagram, ha rivelato che la compagna sta avendo qualche complicazione […] L'articolo Chiara Ferragni ha un problema con la gravidanza, parla Fedez: ...

“Ti aspetto”. Isola - Francesco Monte getta il cuore oltre l’ostacolo e si dichiara a Paola. Lei - però - sembra infastidita e - dopo quella frase d’amore - diventa di ghiaccio. Non le interessa nulla di lui? È Madre Natura a svelare ai naufraghi Come stanno le cose tra lei e l’ex di Chechu : È già diverso tempo che Francesco Monte ha lasciato l’Isola dei Famosi eppure non si è mai smesso di parlare di lui. Beh, diciamolo, il motivo che l’ha spinto ad abbandonare il gioco è piuttosto clamoroso e quindi il fuoco ancora non si è spento. Lo sapete come è andata, vero? Eva Henger, una volta tornata in Italia, ha accusato Francesco Monte di aver acquistato e consumato della droga in Honduras. l’ex tronista, dal canto suo, ha sempre negato ...

Come una diva anni '40 con Chiara Boni : «Quando entra un'attrice in una stanza nessuno se ne accorge, quando entra una diva lo capiscono tutti» diceva il regista Elia Kazan. Chiara Boni ha sempre fatto moda su questo concetto e con la ...

Auguri San Valentino 2018/ 14 febbraio - immagini - frasi romantiche e regali : Come dichiarare il vostro amore : Auguri San Valentino 2018: la festa degli innamorati si avvicina, tra frasi romantiche, messaggi e idee regalo, cosa regalare al proprio partner.

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA/ La dichiarazione d'amore e il primo bacio : "Ecco Come è accaduto" (Verissimo) : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA, ex inquilini del Grande Fratello Vip nello studio di Verissimo parleranno del loro amore appena scoppiato e della verità sul loro primo bacio.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 16:47:00 GMT)

Ecco Come il mondo sta dichiarando guerra alla plastica : Nella riunione plenaria di oggi del Parlamento Europeo a Strasburgo la Commissione Europea ha presentato la sua strategia per la lotta ai rifiuti plastici . Lo scopo è ridurre i 25 milioni di ...