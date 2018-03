Combinata nordica | Classifica Coppa del Mondo 2018 | Akito Watabe conquista la sfera di

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe chiude in bellezza e trionfa nell'ultima gara a Schonach! Riiber e Riessle sul podio - 21° posto per Pittin : Akito Watabe chiude in bellezza la Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica e si aggiudica anche la seconda Gundersen di Schonach , dove è andata in scena l'ultima tappa della competizione. Il giapponese ha suggellato una stagione da sogno ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe chiude in bellezza e trionfa nell’ultima gara a Schonach! Riiber e Riessle sul podio - 21° posto per Pittin : Akito Watabe chiude in bellezza la Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica e si aggiudica anche la seconda Gundersen di Schonach, dove è andata in scena l’ultima tappa della competizione. Il giapponese ha suggellato una stagione da sogno, che lo ha visto tagliare il traguardo a braccia alzate in otto occasioni. Un autentico dominio, che gli ha consentito di conquistare la prima sfera di cristallo della sua carriera con quasi 1500 ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe domina anche a Schonach! Sul podio Riiber e Gruber - grande rimonta per Pittin : Akito Watabe è l’assoluto dominatore della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il giapponese ha dominato anche la prima Gundersen a Schonach, dove va in scena l’ultima tappa della competizione, e ha suggellato la conquista della sfera di cristallo, già matematicamente sua da una settimana. Watabe ha portato a compimento una fantastica rimonta dopo aver concluso la prova dal trampolino normale HS106 all’11° posto a ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Jarl Magnus-Riiber domina l’ultimo PCR a Schonach - Alessandro Pittin ottiene il pass : Jarl-Magnus Riiber vince l’ultimo Provisional Competition Round e si conferma un fuoriclasse del trampolino anche a Schonach, dove va in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il norvegese realizza un salto fantastico da 130.4 punti dal trampolino normale HS106 e stacca tutti i suoi avversari, a partire dai giapponesi Akito Watabe, già vincitore della sfera di cristallo e secondo in 121.0 punti a ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per Schonach - c’è Alessandro Pittin : Ultima prova della Coppa del Mondo di Combinata nordica: a Schonach, sulle nevi tedesche, sono in programma due gare tra sabato e domenica. Il salto sarà dal trampolino HS106, ovviamente sarà seguito dalla classica prova di 10 chilometri sugli sci stretti. In casa Italia il direttore sportivo Sandro Pertile ha convocato tre atleti per quest’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale: si tratta di Aaron Kostner, Alessandro ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe vince la sfera di cristallo! Fabian Riessle domina anche a Klingenthal - battuto Rydzek in volata : Akito Watabe è il vincitore della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Al giapponese è bastato il terzo posto nella seconda Gundersen di Klingenthal per garantirsi la matematica certezza di portare a casa la sfera di cristallo. Per lui si tratta di una storica prima volta dopo tre secondi posti tra il 2012 e il 2016, un successo costruito con una regolarità eccezionale, conquistando ben sei vittorie e una quantità notevole di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Fabian Riessle profeta in patria a Klingenthal! Hirvonen e Watabe sul podio - va a punti Alessandro Pittin : Fabian Riessle domina a Klingenthal e consolida il terzo posto nella classifica della Coppa del Mondo 2017-2018, andando a caccia anche della seconda piazza occupata da Jan Schmid. Il tedesco ha conquistato la seconda vittoria consecutiva dopo Trondheim, mettendo in mostra una straripante condizione di forma e facendo la differenza soprattutto nel segmento di salto dal trampolino lungo HS140, dove per la prima volta in carriera è riuscito ad ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe vince il PCR a Klingenthal - Jan Schmid segue a ruota. Qualificati Aaron Kostner e Alessandro Pittin : La classifica del Provisional Competition Round curiosamente ricalca le prime quattro posizioni della Coppa del Mondo , dato che alle spalle della coppia di testa ci sono i due tedeschi Fabian ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe vince il PCR a Klingenthal - Jan Schmid segue a ruota. Qualificati Aaron Kostner e Alessandro Pittin : Akito Watabe e Jan Schmid mettono subito le cose in chiaro nel Provisional Competition Round di Klingenthal, città tedesca in cui si svolge la penultima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il giapponese Watabe ha vinto il PCR con un salto da 135.5 punti, staccando il norvegese Schmid, suo rivale per la conquista della sfera di cristallo, di 18” in virtù del salto da 131.1 punti dello scandinavo. La classifica del ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Fabian Riessle si impone in volata a Trondheim! Akito Watabe allunga ancora. Grande rimonta di Alessandro Pittin : Trondheim parla ancora tedesco. Fabian Riessle ha trionfato allo sprint nella seconda Gundersen dell’undicesima tappa di Coppa del Mondo 2017-2018, consolidando il terzo posto in classifica generale e dimostrando nuovamente di essere uno dei migliori interpreti nelle volate di gruppo. Riessle ha prevalso al termine di una gara anomala e condotta a ritmi piuttosto blandi, al punto che l’eccessivo tatticismo ha determinato la presenza ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Eric Frenzel trionfa a Trondheim! Gioia Watabe - è secondo e allunga su Schmid. Alessandro Pittin in zona punti : Eric Frenzel torna a ruggire a Trondheim, ma la prima Gundersen dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 ha due vincitori. Il giapponese Akito Watabe, infatti, ha concluso la prova al secondo posto, piazzando un ulteriore allungo sul suo principale avversario, il norvegese Jan Schmid, e ponendo una seria ipoteca sulla conquista della sfera di cristallo. Ma veniamo alla cronaca della gara. Watabe ancora una volta ha dimostrato ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2018 : scatto di Akito Watabe! Ora Jan Schmid è distante 101 punti. Sul podio c’è Johannes Rydzek : Una vittoria che può valere la sfera di cristallo. Akito Watabe piazza l’allungo in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2017-2018 in seguito al successo nella tappa di Oslo ed ora può gestire 101 punti di vantaggio su Jan Schmid in vista dello sprint finale con le ultime tre tappe che andranno in scena tra Norvegia e Germania. Il giapponese è primo con 1050 punti, mentre Schmid è a quota 949. Distanze siderali, invece, per gli ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe tronfa a Oslo e allunga in classifica su Jan Schmid! Alessandro Pittin fuori dalla zona punti : Akito Watabe trionfa a Oslo e mette una seria ipoteca sulla conquista della Coppa del Mondo 2017-2018. Il giapponese ha dominato la Gundersen LH in casa del suo principale avversario, il norvegese Jan Schmid, e ha allungato in vetta alla classifica generale al termine di una gara condotta con autorità sin dal segmento di salto, concluso al secondo posto con 130.8 punti alle spalle del norvegese Jarl-Magnus Riiber, rispetto al quale il ritardo di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : ruggito norvegese a Oslo - Jarl-Magnus Riiber domina il PCR. Alessandro Pittin qualificato per il rotto della cuffia : La Norvegia torna a ruggire a Oslo, nella decima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Jarl-Magnus Riiber ha dominato il Provisional Competition Round dal trampolino lungo HS134 con un salto da 135.0 punti che gli ha consentito di accumulare 23” di margine sul tedesco Manuel Faisst, che ha realizzato un salto eccellente da 129.2 punti e si è frapposto tra Riiber e un altro norvegese, Jan Schmid, che attualmente contende la ...