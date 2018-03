Colpo a sorpresa La Lega annuncia il candidato sindaco di Siena | ecco chi è

Isola dei Famosi - c’è il Colpo di scena : è arrivato un nuovo vip. Non era trapelata alcuna indiscrezione sul nuovo naufrago e quindi la sorpresa è riuscita alla grande. La sua presenza – già si capisce – è destinata a creare ‘scompiglio’ : Isola dei Famosi, arriva la grande (e bellissima) novità. Non solo polemiche e canne (dai, ridiamoci un po’ su) nella tredicesima edizione del reality, ma anche belle sorprese. Ci vuole un po’ d’aria fresca dopo tutto il caos che si è creato durante l’ultima puntata quando Alessia Marcuzzi ha preso a male parole Eva Henger che le stava mettendo fretta per poter di nuovo affrontare l’argomento del canna-gate. La Henger, durante la seconda puntata ...

Skicross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Siegmar Klotz e Stefan Thanei - credeteci! La gara della vita per sognare il Colpo a sorpresa! : Siegmar Klotz e Stefan Thanei. Molti li ricorderanno per il loro passato nello sci alpino, presenze costanti del Circo Bianco anche se mai capaci di ottenere risultati di spicco. Questa notte, però, andranno a caccia di gloria alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: saranno loro gli alfieri dell’Italia nello ski cross, disciplina dello sci freestyle. I due azzurri saranno tra i 31 atleti che si daranno battaglia per la conquista delle ...

“Insopportabile”. Isola dei Famosi - senza Francesco è tutta un’altra cosa. E ora che Monte è tornato in Italia ha deciso di raccontare tutta la verità - senza filtri. Ecco la confessione a sorpresa dell’ex di Chechu che - dopo le (quasi) corna - ha dovuto incassare un altro brutto Colpo : Isola dei Famosi, quest’anno c’è davvero da divertirsi. Si fa per dire… Beh, dopo la bomba sganciata durante l’ultima puntata da Eva Henger (che poi è stata eliminata) è successo il finimondo. Ormai lo sanno anche i muri ma è meglio ribadire: la Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato della droga all’Isola dei Famosi. E, ovviamente, è scoppiato il finimondo. La produzione del reality ha cercato delle prove per inchiodare Monte ma non ...

“Insopportabile”. Isola dei Famosi - senza Francesco è tutta un’altra cosa. E ora che Monte è tornato in Italia ha deciso di raccontare tutta la verità - senza filtri. Ecco la confessione a sorpresa dell’ex di Chechu che - dopo le (quasi) corna - ha dovuto incassare un altro brutto Colpo : Isola dei Famosi, quest’anno c’è davvero da divertirsi. Si fa per dire… Beh, dopo la bomba sganciata durante l’ultima puntata da Eva Henger (che poi è stata eliminata) è successo il finimondo. Ormai lo sanno anche i muri ma è meglio ribadire: la Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato della droga all’Isola dei Famosi. E, ovviamente, è scoppiato il finimondo. La produzione del reality ha cercato delle prove per inchiodare Monte ma non ...

”Peccato solo che…”. Striscia la Notizia - arriva il Colpo di scena che nessuno si aspettava. Michelle Hunziker se ne va e con lei Gerry Scotti. Sorpresa : ecco chi prende il loro posto. Una strana “coincidenza” che non si poteva non notare : colpo di scena a Striscia la Notizia. Michelle Hunziker e Gerry Scotti lasciano la conduzione del programma. Tristi? E sapete chi prenderà il loro posto? Da lunedì 5 febbraio 2018 dietro il bancone di Striscia La Notizia ci saranno Ficarra e Picone che condurranno fino al 9 giugno. Caso strano, ma soprattutto è un caso? Anche stavolta, mentre la conduzione del tg satirico più irriverente della tv è affidata a Ficarra e Picone, si vota. E infatti ...

Calciomercato Inter/ News - i nerazzurri provano il Colpo Gaitan a sorpresa - Ultime notizie - : Calciomercato Inter, Ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il club meneghino prova il colpo ad effetto Nicolas Gaitan dell'Atletico Madrid.

Calciomercato Inter/ News - i nerazzurri provano il Colpo Gaitan a sorpresa (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il club meneghino prova il colpo ad effetto Nicolas Gaitan dell'Atletico Madrid, attenzione però allo Zenit San Peitroburgo.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 03:55:00 GMT)

F1 - Colpo a sorpresa della RTL in Germania : la Formula Uno sarà visibile in chiaro : Resta ancora da capire come Liberty Media sceglierà di muoversi sul fronte streaming, ma questo è un aspetto che verrà analizzato successivamente, presumibilmente nel corso del 2018. Roberto Valenti ...

Calciomercato Benevento - Colpo a sorpresa : arriva Bacary Sagna : Tentazione di mercato, regalo da fare alla piazza per inseguire il sogno salvezza. Il Benevento piazza il colpo dal mercato degli svincolati e chiude per Bacary Sagna. Già, proprio lui. Ex calciatore ...

Psg - arriva un Colpo a sorpresa per Emery : centrocampo rinforzato! : Il Psg non si placa sul mercato e continua ad acquistare calciatori per perseguire il suo unico scopo, quello di dare l’assalto alla Champions League. Ebbene, il tecnico Unai Emery ha ricevuto un altro aiutino da parte della società, un uomo che potrà dare solidità al centrocampo dei parigini. Ha infatti firmato il parametro zero Lassana Diarra, ex Real Madrid e Chelsea tra gli altri. Si tratta di un calciatore di enorme spessore ed ...

Calciomercato Napoli - Colpo a sorpresa per il futuro : preso il giovane Morais : Calciomercato Napoli – Ancora scottato per la vicenda Verdi, il Napoli prova a guardare avanti tra campionato e Calciomercato. La squadra sul campo continua la preparazione in vista della sfida con l’Atalanta, la dirigenza invece è al lavoro per trovare un ‘sostituto’ di Verdi. Il Sassuolo fa muro per Politano, mentre per Deulofeu ci sono più spiragli. Intanto il Napoli ha messo a segno un colpo per il futuro: come ...

Calciomercato Napoli/ News - Colpo a sorpresa : preso un brasiliano - ma il nome è top secret (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: affare fatto per un calciatore brasiliano, ma rimane top secret il nome del ragazzo. Chi sarà il misterioso acquisto?(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 03:35:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Tah Colpo a sorpresa in difesa? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: è ormai tutto fatto per il trasferimento in Argentina, presso il Boca Juniors, del centrale Gustavo Gomez(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Mercato : Colpo a sorpresa del Cagliari Video : Cagliari molto attivo sul Mercato sia [Video] in entrata che in uscita. L'ultimo colpo arriva dall'America latina, si tratta del vice Pavoletti, l'uomo di peso che Lopez aveva chiesto a gran voce alla dirigenza Cagliaritana. Con l'arrivo ormai certo del colombiano Ceter, Niccolò Giannetti accelera quello che dovrebbe essere il suo processo di uscita. La punta colombiana dovrebbe sbarcare prestissimo a Cagliari per effettuare le visite mediche Ma ...