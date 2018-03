CIR | Rally del Ciocco - Andreucci inaugura il 2018 con un successo

quattroruote

(Di domenica 25 marzo 2018) In questa ultima domenica di marzo, il Campionato Italianoè entrato nel vivo, con il primo appuntamento disputato al. Ancora una volta, a salire sul gradino più alto del podio è il dieci volte campione italiano, Paolo. Il pilota toscano della Peugeot è riuscito a conquistare una gara piuttosto combattuta e chiudere la competizione con un bel vantaggio su Crugnola e Campedelli, suoi diretti inseguitori.Le parole del vincitore. "Conosco bene queste strade e l'inizio è stato davvero difficile", ha dichiaratoal termine del. "Quest'anno la concorrenza è stata davvero agguerrita. Siamo stati in grado di gestire bene la pressione. La 208 T16 è stata perfetta e abbiamo fatto le scelte giuste con le gomme: le Pirelli sono andate bene anche in questa occasione, nonostante i numerosi tagli nelle curve le abbiano spesso messe a rischio. Era ...