Chuwi Hi9 Air è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Chuwi Hi9 in promozione su Banggood con Cover in Omaggio : L’MWC appena iniziato a Barcellona è la piattaforma di lancio per tutti i produttori mondiali di device mobili come il nome stesso dell’evento (Mobile World Congress ) suggerisce. Abbiamo seguito per voi i rumors su alcuni tablet che potrebbero diventare best seller di domani come il Galaxy Tab S4 e il Huawei Media Pad M5. Ma se state cercando in rete informazione su questi due nuovi tablet dovreste soffermarvi un attimo sul ...