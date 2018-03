Chelsea | bomba dall’Inghilterra | “super offerta del Psg per Conte”

calcioweb.eu

(Di domenica 25 marzo 2018) Il futuro di Antonio Conte è sicuramente lontano dal, stagione deludente fino al momento per il tecnico italiano. Nel frattempo secondo quanto riporta il Guardian il Psg avrebbe avviato i contatti con l'entourage dell'allenatore per convincerlo a prendere il posto di Unai Emery, l'attuale allenatore non sarà infatti confermato. In corsa anche Mourinho, Simeone e Allegri ma al momento Antonio Conte sembra in pole per il club dei francesi. Pronto un contratto superiore a quello attuale,di 11,5 milioni di euro lordi a stagione, più importante disponibilità ad investire sul mercato.