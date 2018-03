Che bel mestiere fare i parlamentari | ecco quanto guadagnano gli eletti a Camera e Senato

VIDEO Alex Liddi fenomenale - fuoricampo bellissimo con Kansas City (MLB). Che colpo dell’azzurro! : Alex Liddi fenomenale durante lo spring training. Il fenomeno del baseball italiano, in forza al Kansas City (formazione MLB), ha realizzato un bellissimo fuoricampo nel match vinto per 9-6 contro San Francisco. L’azzurro, schierato come terza base, si è esaltato nel corso del nono inning quando sul monte c’era McCastland. Di seguito il VIDEO del suo colpo. (foto Federbaseball) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Il manifesto di Belen Che conquista il piccolo Santiago : “Mamma è bellissimo” : “Mamma è bellissimo”: un commento entusiasta quello del piccolo Santiago che in macchina insieme a mamma Belen si trova di fronte la gigantografia della show girl argentina. E’ stata proprio

SCherma - Grand Prix Budapest 2018 : dieci spadiste azzurre accedono al tabellone principale - al maschile avanzano in sei : Si sono svolte le gare di qualificazione del Grand Prix di spada di Budapest, valido per la Coppa del Mondo di Scherma. Saranno complessivamente sedici gli azzurri che saliranno in pedana domani per il tabellone principale. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal settore femminile, dove si qualificano dieci italiane. Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Giulia Rizzi erano già ammesse di diritto in base al ranking, mentre Roberta ...

Infermiere scrive il suo necrologio poi muore : “Sono morto - peccato - perché la vita è bella” : Giovanni Setti, sardo di 71 anni, è deceduto di una grave malattia: ha scritto il suo necrologio otto anni fa.Continua a leggere

“È ingrassata”. Tutti i naufraghi dimagriti - lei no. Isola dei Famosi - incredibile. Oltre 2 mesi di fame nera e digiuno forzato e la vip prende addirittura peso. Questo sì Che è un bel mistero : Canna-gate, polemiche, accuse manifeste e poi ritrattate. E, ancora, cambi di palinsesto e attacchi senza pietà da parte degli ex naufraghi. Questa è l’Isola dei Famosi, edizione in corso. Che, però, al pari delle edizioni precedenti è anche fame, sole cocente, maltempo, mosquitos, nostalgia di casa, litigi feroci anche per le sciocchezze, strategie e avvicinamenti sospetti tra concorrenti. Eccole le costanti del reality che, Questo ...

“Quanti soldi danno agli attori”. Forum - tutto svelato. Non solo il compenso - anChe i retroscena della trasmissione di Barbara Palombelli. Parola ai protagonisti : “Ecco come funziona e cosa ci dicono di fare” : Forum, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli, si serve di attori. Non è una novità. Era stata la stessa padrona di casa a confermarlo. Intervistata tempo fa dal settimanale Tivu, la Palombelli era stata chiarissima nello spiegare il meccanismo dietro il confezionamento delle puntate che vanno in onda: “A volte, poche, vengono in studio i diretti interessati. Altrimenti noi facciamo interpretare le parti in causa da chi, per ...

Chiara Ferragni allatta Leone - i fan : "Che belle te**e". E Fedez fa qualcosa di incredibile... Video : LOS ANGELES - Primi giorni da mamma per Chiara Ferragni e arriva anche la prima "poppata social". Nel Video condiviso sul suo profilo Instagram, l'influencer è intenta ad...

Arnaud Beltrame è morto. Il poliziotto eroe dell'attacco di Trebes Che si è offerto al posto di una donna non ce l'ha fatta : Il tenente colonnello dei gendarmi Arnaud Beltrame è morto in seguito alle ferite riportate ieri nell'attacco terroristico di Trebes, in Francia. L'annuncio arriva su Twitter dal ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb. Beltrame, 45 anni, si era offerto al terrorista al posto di una donna ostaggio."Il tenente colonnello Arnaud Beltrame ci ha lasciato. È morto per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo ...

Belgioioso giornate magiChe : In caso di giornate con assenza di pioggia, comunque, parte delle animazioni e degli spettacoli verranno spostati all'esterno, nel Parco del Castello. Nel Biglietto di Ingresso, per tutti i Bambini , ...

Video Gol Argentina-Italia 2-0 : Highlights e Tabellino AmiChevole Nazionali - 23-03-2018 : Risultato Finale Argentina-Italia 2-0: Cronaca e Video Gol Banega, Lanzini Amichevoli Nazionali, 23 marzo 2018 Esordio amaro per il nuovo C.T Di Biagio, partita che termina con il risultato Argentina-Italia 2-0. L’Amichevole tra le due Nazionali termina cosi il doppio vantaggio firmato da Banega e Lanzini, regalano la vittoria a Sampaoli, che può essere soddisfatto della sua squadra, senza i top come Icardi, Dybala, ma soprattutto ...

Vegas Jones : «In Bellaria c’è tutto quello Che sono ora». Ecco la nostra video intervista : Se hai tenuto d’occhio le nostre Instagram Stories, ti sarai accorto che qualche giorno fa noi di MTV abbiamo avuto il piacere di incontrare Vegas Jones per fare quattro chiacchiere sul nuovo album “Bellaria”. Uscito venerdì 23 marzo, il disco rappresenta al meglio la vita di Vegas in questo momento. Nella video intervista che trovi qui di seguito, Vegas ci ha raccontato tantissime cose: dai suoi spunti di ispirazione ai ...

Belen Rodriguez : svelato il perchè non condurrà il Grande Fratello : Grande Fratello 15: ecco perchè la conduttrice non sarà Belen Rodriguez Come tutti sapranno bene, la conduttrice della prossima edizione del Grande Fratello sarà nientepopodimeno che Barbara d’Urso. Quest’ultima l’ha annunciato ieri alla fine di Pomeriggio 5, asserendo di essere davvero emozionata di tornare a condurre il padre di tutti i reality dopo ben 14 anni. Infatti, come molti si ricorderanno, la d’Urso ha già ...

POMERIGGIO 5/ "Barbara D’Urso conduce il Grande Fratello" : Belen Rodriguez "scartata" ecco perché... : Barbara D'Urso è la conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello: prima della padrona di casa di POMERIGGIO 5, Mediaset aveva puntato su Belen Rodriguez, alla fine scaricata.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:06:00 GMT)