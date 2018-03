Serie B Cesena -Perugia 1-1. Buonaiuto replica a Schiavone : CESENA - Termina in parità l'incontro tra Cesena e Perugia . Dopo un ottimo primo tempo degli ospiti, che colpiscono anche un palo con Diamanti, i padroni di casa passano in vantaggio nella ripresa, ...

Perugia - Breda non si esalta : 'Lavoriamo per fare sempre meglio'. Da martedì si inizia a preparare la sfida di Cesena : Bim bum bam, e il Perugia rifila tre schiaffoni allo Spezia, issandosi al sesto posto in classifica, in piena zona playoff. Vendicata dunque in pieno la batosta dell'andata , i biancorossi sono ora in ...