Catalogna | Puigdemont fermato dalla polizia tedesca al confine

Catalogna - Carles Puigdemont fermato dalla polizia tedesca : L’ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato fermato dalla polizia tedesca subito dovo aver superato in auto il confine della Germania

Catalogna : Puigdemont torna in Belgio : 21.44 L'ex-presidente catalano Puigdemont, contro il quale Madrid ha emesso una nuova richiesta europea di estradizione, ha già lasciato la Finlandia per tornare in Belgio, dove vive da 4 mesi. Lo dice uno dei parlamentari che avevano invitato Puigdemont in Finlandia. Non è stato precisato quando e come sia partito. Dopo l'arresto del candidato presidente catalano Turull il president del Parlament di Barcellona Torrent lancia un appello "a

Catalogna - Puigdemont ha lasciato la Finlandia : è tornato in Belgio : L'ex-presidente catalano Carles Puigdemont contro il quale Madrid ha emesso una nuova richiesta europea di estradizione, ha già lasciato la Finlandia per tornare in Belgio, dove vive da 4 mesi. Lo ...

Catalogna - incriminati Puigdemont e 12 indipendentisti : rischiano 30 anni : incriminati l’ex presidente Carles Puidgemont e il candidato alla presidenza, Jordi Turull. Ma anche l’ex vicepresidente della Catalogna Oriol Junqueras, l’ex presidente del Parlament Carme Forcadell e la leader di Erc Marta Rovira a cui si aggiungono gli ex ministri del Govern, gli indipendentisti Joquim Forn, Raul Romeva, Clara Ponsati, Josep Rull, Toni Comin e Dolors Bassa, i due leader della società civile Jordi Sanchez e Jordi ...

Catalogna : Puigdemont a processo - rischia 30 anni di carcere : La Cup ha spiegato: 'Non possiamo condizionare la nostra azione politica all'azione repressiva dello Stato. Fin dal primo momento abbiamo detto che avremmo continuato la nostra azione con un ...

Catalogna - il nuovo Puigdemont a rischio cella : Barcellona - Jordi Turull i Negre è a un passo dal diventare il nuovo presidente della Catalogna, ma è anche a un passo dal ritornare in una cella di Madrid, dove lo attendono gli altri ...

Puigdemont : "Catalogna come la Svizzera" : 8.52 "Tutto quello che si può fare dall'esterno per favorire un dialogo è nell' interesse dei catalani, degli spagnoli e di tutti gli europei.Lo dice, in una intervista a Repubblica, il leader catalano Carles Puigdemont. In merito all'indipendenza Puigdemont sottolinea di essere "disponibile a lavorare su altri modelli per arrivare a un accordo". Tra questi "il modello svizzero rispetta la diversità culturale e linguistica e mostra che la ...

Catalogna - Puigdemont rinuncia ma si inventa un 'Governo ombra' : Continua, ad oltranza, la crisi politica catalana in un gioco di paradossi che ha raggiunto vette inimmaginabili. Dopo mesi di insistenza, l'ex presidente Carles Puigdemont ha deciso di fare un passo indietro, rinunciando alla sua ...

Carles Puigdemont ha rinunciato alla presidenza della Catalogna : Dopo due mesi di stallo politico e dopo aver verificato che era impossibile una sua nomina senza lasciare Bruxelles e rischiare l'arresto The post Carles Puigdemont ha rinunciato alla presidenza della Catalogna appeared first on Il Post.

Catalogna - Puigdemont rinuncia alla presidenza e designa Sanchez : 'C'è bisogno di fare politica all'interno e all'esterno' ha affermato. Una svolta sostanzialmente attesa a due mesi dal voto del 21 dicembre e dopo estenuanti trattative sul nuovo governo della ...

