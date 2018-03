Catalogna | l' ex presidente Puigdemont fermato alla frontiera in Germania

Catalogna - l’ex presidente Puigdemont fermato dalla polizia mentre entrava in Germania : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo essere entrato in Germania dalla Danimarca. A renderlo noto è l’avvocato dell’ex presidente della Generalitat catalana, via Twitter, precisando che Puigdemont è stato fermato in base all’ordine di arresto europeo emesso dalla magistratura spagnola che lo ha accusato di insurrezione dopo la dichiarazione dell’indipendenza della ...

Arrestato a Madrid candidato presidente Catalogna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Catalogna : Puigdemont rinuncia a candidatura presidente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Catalogna - la Guardia Civil cerca l'ex presidente latitante Puigdemont nell'aereo di Guardiola : Almeno due perquisizioni sull’aereo privato del tecnico del Manchester City, sospettato di nascondere l’ex presidente indipendentista latitante da dicembre dopo il mandato di cattura spagnolo

La Catalogna rinvia l'investitura di Puigdemont presidente : Il presidente del parlamento catalano Roger Torrent ha annunciato di avere rinviato la seduta prevista questo pomeriggio alle 15 per la rielezione del President uscente in esilio Carles Puigdemont ...

No all'investitura per via telematica di Puigdemont a presidente della Catalogna : "Può avvenire solo in Spagna" : La Corte costituzionale spagnola ha deciso di sospendere l'investitura di Carles Puigdemont a presidente della Catalogna, a meno che non si presenti di persona al Parlament e previa autorizzazione del giudice del Tribunal Supremo. Lo riferisce La Vanguardia. La sessione di investitura è prevista martedì 30 gennaio con Puigdemont, in 'esilio' in Belgio, unico candidatoLa Corte costituzionale spagnola ha così impedito che ...

Catalogna : l'aula sceglie il presidente Rebus governo : Una data cui rischia di insabbiarsi la politica catalana con l'attuale maggioranza parlamentare di 70 seggi nelle mani dei principali partiti nazionalisti. Entro il 2 febbraio, Torrent assieme alla "...

Catalogna - gli indipendentisti di nuovo ai vertici delle istituzioni : il repubblicano Roger Torrent presidente del Parlament : Dopo la riconquista della maggioranza assoluta in seggi alle elezioni del 21 dicembre, il fronte indipendentista ha iniziato oggi la riconquista delle istituzioni della Catalogna portando il repubblicano Roger Torrent (Erc) alla presidenza del Parlament di Barcellona.È il primo atto in vista della difficile rielezione di Carles Puigdemont, in esilio a Bruxelles dopo che a fine ottobre Madrid aveva commissariato la regione ribelle ...

Catalogna - l'indipendentista Torrent eletto presidente del Parlament - : Durante il voto i deputati della maggioranza hanno voluto esprimere la loro solidarietà nei confronti degli indipendentisti in carcere o in esilio in Belgio, tra cui l'uscente Carles Puigdemont che ha ...

In Catalogna vogliono eleggere un presidente a distanza : Carles Puigdemont può essere rieletto presidente catalano anche se è a Bruxelles e non può tornare in Spagna? The post In Catalogna vogliono eleggere un presidente a distanza appeared first on Il Post.

Catalogna : Torrent presidente Parlament : BARCELLONA, 17 GEN - Il deputato indipendentista di Girona Roger Torrent, esponente dei Repubblicani Catalani di Sinistra (Erc), è stato eletto presidente del nuovo Parlament catalano. Torrent è stato ...

Catalogna - Torrent presidente Parlamento : 12.42 Il Parlamento catalano,riunito in prima seduta, ha eletto Roger Torrent, dei repubblicani catalani di sinistra (Erc) presidente del Parlamento. L'elezione è avvenuta con 65 voti, nella seconda votazione con maggioranza semplice. Puigdemont e 4 dirigenti indipentisti in esilio a Bruxelles hanno rinunciato a chiedere il voto delegato per la seduta, mentre altri 3 deputati,in carcere, hanno accettato il voto delegato. Il premier spagnolo ...

Catalogna - accordo tra i partiti indipendentisti per votare Puigdemont presidente regionale : I due principali partiti indipendentisti della Catalogna hanno annunciato di aver trovato un accordo per incaricare nel ruolo di presidente regionale Carles Pugdemont, scappato in Belgio per un mandato d'arresto della magistratura spagnola.Juntos por Cataluna (centrodestra) e Izquierda Republicana de Cataluna (Sinistra repubblicana di Catalogna, ERC) "sono d'accordo per sostenere Carles Pugdemont come candidato alla presidenza della regione di ...