Catalogna | Carles Puigdemont fermato al confine dalla polizia tedesca

Carles Puigdemont ha rinunciato alla presidenza della Catalogna : Dopo due mesi di stallo politico e dopo aver verificato che era impossibile una sua nomina senza lasciare Bruxelles e rischiare l'arresto

Carles Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna e lancia Jordi Sanchez - il numero due della sua lista JxCat : Il presidente deposto catalano, Carles Puigdemont , ha annunciato questa sera in un video diffuso attraverso le reti sociali che rinuncia "in maniera provvisoria" alla propria candidatura alla rielezione alla presidenza della Generalità ed ha proposto come candidato il numero due della sua lista JxCat , Jordi Sanchez , detenuto per presunta 'ribellione' a Madrid."Non ci arrenderemo" ha affermato, annunciando l'imminente costituzione a ...

Gli indipendentisti catalani si sono accordati per votare di nuovo Carles Puigdemont presidente della Catalogna : Le due principali forze politiche indipendentiste catalane, Junts per Catalunya (JxCat) ed Esquerra Republicana (ERC), si sono accordate per dare la fiducia a Carles Puigdemont come nuovo presidente della Catalogna e per favorire la formazione di un ufficio di presidenza del Parlamento