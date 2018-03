ilfattoquotidiano

: Casellati, i renziani incazzosi e il Grullosconi che non c’è - Cascavel47 : Casellati, i renziani incazzosi e il Grullosconi che non c’è - libesabi : RT @CarloSolimene: Renziani scatenati sui social. Rinfacciano a Di Maio l'accordo col centrodestra. Che loro avevano fatto 5 anni fa. E che… - AngelaAnpoche : RT @CarloSolimene: Renziani scatenati sui social. Rinfacciano a Di Maio l'accordo col centrodestra. Che loro avevano fatto 5 anni fa. E che… -

(Di domenica 25 marzo 2018) Dopo la normalissima dialettica per le presidenze delle Camere tra le due forze che hanno stravinto le elezioni, le reazioni renziane sono state all’insegna dell’ “è nato Grillusconi”. Non solo: l’elezione dellasarebbe colpa del M5S. Poveri noi. Qua davvero c’è gente con la competenza di un’acciuga morta e l’onestà intellettuale di Genny Migliore. – “E’ nato Grillusconi”. Fu più o meno anche il titolo di Pubblico, il quotidiano di Luca Telese che doveva spezzare le reni alle galassie. Era la fine del 2012. Non è che ci prese tantissimo. – “E’ nato Grillusconi” (2). Non è nato una mazza. Come è sempre successo nella storia della Repubblica Italiana, a parte il periodo 1976-1994, la forza vincente si è presa le due Camere. Solo che qui i vincenti erano due e quindi se le sono spartite. Anche il centrosinistra, quando ha vinto (poco), ha sempre preso ...