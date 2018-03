CASELLATI E FICO Punti di forza e insidie di un accordo poco bipartisan

Fico alla Camera e CASELLATI al Senato : ecco le dichiarazioni del M5S e del PD Video : Ieri, sabato 24 marzo 2018, sono stati eletti i nuovi presidenti della Camera e del Senato [Video]: Roberto Fico del M5S e Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia. Quest'ultima era la candidata per la presidenza del #Senato del centrodestra dopo la tragica notte di accordi che ha portato la coalizione alla spaccatura. La comunicazione era arrivata dopo un vertice al palazzo Grazioli tra i leader, tramite una nota in cui si chiedeva al ...

La strana coppia. Quando Fico diceva che "Mai un asse con Salvini" e la CASELLATI difendeva Ruby e le Olgettine : "Un asse con Salvini? Può trovare accordi solo con i condannati in via definitiva. Noi siamo lontanissimi dal suo un becero populismo". Se si è avuto un bravo maestro di giornalismo, si sa perfettamente che un articolo non si inizia mai con una citazione. Soprattutto se lunga. Ma quella che Roberto Fico ha regalato a Repubblica il 2 settembre del 2015 apre d'emblée lo squarcio su come le convulsioni che hanno portato ...