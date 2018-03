Carles Puigdemont fermato dalla polizia alla frontiera con la Germania : La polizia tedesca "ha fermato" l'ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, subito dopo essere entrato, in macchina, nel Paese dalla Danimarca.Lo ha reso noto l'avvocato dell'esponente politico catalano, via Twitter, precisando che Puigdemont è stato fermato in base all'ordine di arresto europeo emesso dalla magistratura spagnola che lo ha accusato di insurrezione dopo la dichiarazione dell'indipendenza della Catalogna.

L'ex presidente catalano stava tornando in Belgio in auto dopo una conferenza in Finlandia, per ora è trattenuto dalla polizia tedesca

Catalogna - Carles Puigdemont fermato al confine dalla polizia tedesca : L’ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo aver superato in auto il confine della Germania

Barcellona. Jordi Turull prende il posto di Carles Puigdemont : Alla fine ha vinto Madrid. Il presidente in esilio non potrà essere nominato dal Parlamento di Barcellona. Al suo posto

Dopo due mesi di stallo politico e dopo aver verificato che era impossibile una sua nomina senza lasciare Bruxelles e rischiare l'arresto

Carles Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna e lancia Jordi Sanchez - il numero due della sua lista JxCat : Il presidente deposto catalano, Carles Puigdemont, ha annunciato questa sera in un video diffuso attraverso le reti sociali che rinuncia "in maniera provvisoria" alla propria candidatura alla rielezione alla presidenza della Generalità ed ha proposto come candidato il numero due della sua lista JxCat, Jordi Sanchez, detenuto per presunta 'ribellione' a Madrid."Non ci arrenderemo" ha affermato, annunciando l'imminente costituzione a ...

Perquisito Pep Guardiola per trovare Carles Puigdemont : In Spagna è caccia alle streghe. Il Paese è ripiombato nel franchismo. Il nuovo spettro sono gli indipendentisti della Catalogna. La

Barcellona. Carles Puigdemont torna e chiede l’immunità : Continua il braccio di ferro tra Madrid e Barcellona. Carles Puigdemont ha chiesto al presidente del Parlament di Barcellona, Roger Torrent,

Lo ha stabilito il Tribunale costituzionale spagnolo dopo avere esaminato un ricorso del governo: è una decisione che va capita

Barcellona. Carles Puigdemont il 30 gennaio sarà di nuovo presidente : Madrid si ritrova di nuovo ko nella questione catalana. Nonostante le violenze, gli arresti, la repressione fascista, il vento di libertà della Catalunya spira forte. Barcellona va avanti verso la secessione. Il presidente del parlamento regionale Roger Torrent ha deciso di convocare martedì…Continua a leggere →

Carles Puigdemont bacia la bandiera spagnola. Il nazionalista lo gela : Una provocazione che Carles Puigdemont non ha accolto. A Copenaghen un giovane spagnolo ha avvicinato il presidente catalano uscente e gli ha consegnato la bandiera della monarchia spagnola. "Ti piace Puigdemont", ha esclamato il giovane porgendogli il vessillo. "Certo che mi piace", ha replicato. "E allora baciala".Puigdemont non si è sottratto e ha aggiunto: "Non ho nessun problema con la Spagna". "E questo non è un problema per ...

Il giudice spagnolo Pablo Llarena ha deciso di non riattivare il mandato di arresto europeo per l'ex presidente catalano Carles Puigdemont, come invece era stato chiesto dalla procura generale di Madrid. La richiesta della procura era stata inoltrata dopo che