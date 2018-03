Carabinieri fermano uno spacciatore | lui li investe e fugge

Blastingnews

(Di domenica 25 marzo 2018) Ci troviamo a Messina, una cittadina italiana di circa duecentomila abitanti nel sud Italia, dove duesono finiti in ospedale per aver tentato di fermare unomentre cercava di vendere droga ad uno dei suoi clienti. Stando alle dichiarazioni raccolte, i militari dell'arma deiavrebbero seguito l'auto sulla quale sono saliti i due malviventi e l'avrebbero pedinata, sotto copertura, fino a quando non si è fermata ed uno dei due spacciatori è sceso per scambiare qualcosa con un ragazzo appostato appositamente per attenderli. Gli uomini dell'Arma si sono dunque palesati e sono riusciti ad arrestare, cogliendolo con le mani nel sacco, Alessandro Frassica, uno dei due ragazzi che da tempo erano tenuti d'occhio. Il secondo uomo, invece, ancora seduto in auto, avrebbe accelerato ed investito i due militari nel tentativo di fuggire alle manette. Purtroppo per ...