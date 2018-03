Carabinieri allertati da Tunisi | “Possibile minaccia terroristica contro l’Italia” | C’è

“Possibile minaccia terroristica contro l’Italia” - Carabinieri allertati da Tunisi : c’è un sospettato : “Possibile minaccia terroristica contro l’Italia”, Carabinieri allertati da Tunisi: c’è un sospettato La rappresentanza italiana a Tunisi ha segnalato di aver ricevuto una missiva anonima che riguarda una “intenzionalità terroristica” di un cittadino Tunisino (le foto segnaletiche) tratto più volte in arresto nel nostro Paese per spaccio di droga. Tutti i comandi sono immediatamente stati […]