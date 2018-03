Cara Delevingne e Paris Jackson | è nato un amore?

blogo

(Di domenica 25 marzo 2018) C'è chi parla di 'amicizia particolare' e chi di vera e propria infatuazione., bisessuale dichiarata, e, fino ad oggi mai vista al fianco di una donna, sono state infatti pizzicate in atteggiamenti chiaramente intimi.Sorrisi, abbracci e baci in strada per l'ex modella ormai attrice a tempo pieno e la bellissima figlia del compianto Re del Pop. Gli scatti circolati on line nelle ultime ore ci mostrano due ragazze estremamente legate, ma una fonte, via People, ha presto voluto smentire i rumor.prosegui la lettura, èun? pubblicato su Gossipblog.it 25 marzo 2018 11:36.