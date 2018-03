CAOS CENTRODESTRA Così Salvini ha usato Di Maio per prendersi Forza Italia

Il CAOS nel centrodestra fa saltare l'accordo Lotti-Gianni Letta. E Renzi teme l'intesa tra M5s e i non renziani del Pd : "Tocca a loro, punto. Tocca a loro. Lo dico dal 5 marzo", va ripetendo Matteo Renzi in Transatlantico al Senato. La guerra interna al centrodestra colpisce al cuore l'accordo stretto tra Luca Lotti e Gianni Letta sul nome di Paolo Romani alla presidenza del Senato. Con il candidato di Forza Italia silurato dalla Lega crolla anche l'astensione tecnica decisa dal Pd per aiutarlo. E ora? Ora è tutto un gran caos. Ma per Renzi il Pd deve ...

CAOS nel centrodestra - l'Anci rilancia la candidatura del presidente Sciulli : Il tempo stringe e, quindi, questo nome torna con forza sulla scena politica e probabile punto di sintesi delle varie anime del centro destra con un forte sostegno della società civile,benvisto anche ...

Berlusconi : "Se non vince centrodestra è il CAOS" : "Credo che la figura di Antonio Tajani", dice poi Berlusconi a Porta a Porta, "sarebbe così importante per l'Italia, che oggi non conta niente né in Europa né nel mondo, abbiamo avuto la ...

Meloni : o vince centrodestra o è il CAOS : 16.03 "Il 4 marzo o ce la fa il centrodestra o c'è il caos o l'inciucio". Così Giorgia Meloni all'iniziativa del centrodestra, a Roma, con Berlusconi e Salvini. "Sapete quanto tenessi a questa occasione unitaria. Del resto, è competenza delle donne riunire le famiglie", dice Meloni, "Alla fine abbiamo fatto la manifestazione anti-inciucio". "Chiediamo agli italiani e ai delusi di andare a votare per un governo che faccia i loro ...

ELEZIONI 2018/ CAOS CENTRODESTRA - Berlusconi “politica mi fa schifo” : Silvio è il collante tra Salvini e l’Ue : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: Berlusconi, "la politica mi fa schifo"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Effetto Macerata sulle elezioni "Il Centrodestra sale di 2 punti" CAOS immigrazione - di chi ti fidi? Vota : I fatti di Macerata irrompono nella campagna elettorale e, a poco meno di un mese dall'apertura delle urne per le elezioni politiche del 4 marzo, rischiano di impattare fortemente sull'esito del voto. Renato Mannheimer, partner di Eumetra Monterosa... Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : "Centrodestra impedirà CAOS" : 12.22 "Se l'Italia cadesse nelle mani dei ribellisti,dei pauperisti,dei giustizialisti, il Paese pagherebbe un grande prezzo, pure in termini di isolamento internazionale,ma sarebbe un serio problema per tutta l'Europa". Così il leader di Forza Italia, Berlusconi, in un'intervista a "Libero", assicurando: sarà il centrodestra ad impedire che si precipiti in un "baratro pericoloso". Poi rilancia sulla flat tax ma anche su "l'alleggerimento ...

E' ancora CAOS per le candidature nel centrodestra : 'Nessun patto con i Cinque stelle' ribadisce Salvini mentre nel nel centrodestra si lavora per fare chiarezza nei colleggi uninominali della Lombardia

Elezioni - CAOS candidature nel centrodestra - Prodi spacca la sinistra : Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio , rassicura gli 'investitori istituzionali' in un incontro alla City di Londra: ' Non siamo populisti , abbiamo un programma chiaro e la volontà di andare ...

CAOS CENTRODESTRA per il Lazio. Spunta la candidatura di Parisi - ma restano i dubbi di Berlusconi : I veti incrociati nella scelta del candidato del centrodestra per la regione Lazio e lo stallo nelle trattative iniziano a preoccupare Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni impegnati in ...

Elezioni - CAOS CENTRODESTRA per il Lazio. Spunta la candidatura di Stefano Parisi - ma restano i dubbi di Silvio Berlusconi : I veti incrociati nella scelta del candidato del centrodestra per la regione Lazio e lo stallo nelle trattative iniziano a preoccupare Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni impegnati in queste ore nella chiusura delle liste elettorali che entro lunedì prossimo dovranno essere rappresentate. E così per superare l'impasse su un candidato che stando a tutti i sondaggi non avrebbe comunque chance di vittoria, gli sherpa di ...

Regione Lazio - centrodestra nel CAOS. E Salvini lancia Pirozzi : 'Lo stimo' : ROMA 'Noi lavoriamo per unire, lo abbiamo fatto in Lombardia e lo vogliamo fare in tutta Italia. Speriamo che nelle prossime ore esca finalmente il nome del candidato per la Regione Lazio'. Sergio ...

Lazio - CAOS CENTRODESTRA : Meloni candida Rampelli - Pirozzi non si ritira. Forza Italia tagliata fuori come in Lombardia : Giorgia Meloni vorrebbe Fabio Rampelli e ricorda il peso di Fratelli d’Italia nel Lazio. Silvio Berlusconi spinge per Maurizio Gasparri e lascia intendere che il discorso è ancora aperto. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è già candidato e rifiuta “ticket” con chiunque altro. Se in Lombardia il centrodestra ha dovuto virare sul leghista Attilio Fontana dopo il passo indietro di Roberto Maroni, la corsa del centrodestra ...