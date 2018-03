Canottaggio | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 | tutte le

oasport

(Di domenica 25 marzo 2018) Sono stati resi noti idiolimpica perper quanto riguarda le 14 specialità del: per la parità di genere tali regole, di seguito esposte, valgono sia per le gare maschili che per quelle femminili. Saranno qualificate 103 imbarcazioni, per un totale di 263 atleti. Nel singolo senior saranno 32 gli equipaggi in gara: 9 arriveranno dai campionati del Mondo, 5 saranno per Asia ed Oceania, 5 per l’Africa, 5 per l’America, 5 dall’Europa ed 1 per la nazione ospitante, più i due assegnati dalla regata diolimpica. Nel due senza senior le imbarcazioni saranno 13: 11 arriveranno dai Mondiali e 2 dalla finale diolimpica; numeri eidentici sono in vigore per il doppio senior. Nel quattro senza senior le imbarcazioni in gara saranno 10, delle quali 8 otterranno laattraverso i ...