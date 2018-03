Canna-gate | Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte | “Non credo a Eva Henger”

Barbara d’Urso : perchè non si parla più del Canna-gate a Domenica Live : Domenica Live, Barbara d’Urso: “Sul canna-gate hanno deciso che…” Ciò che hanno notato oggi i telespettatori di Domenica Live è stata la volontà di Barbara d’Urso di non parlare per niente del canna-gate. E’ accaduto dapprima con Nadia Rinaldi, la quale sentitosi attaccata da Daniele Interrante, ha lanciato una pesante accusa contro Striscia la Notizia riguardi ai suoi audio che aveva mandato in privato a ...

Nadia Rinaldi attacca Striscia la Notizia sul Cannagate : 'I file audio delle telefonate sono stati tagliati' : 'Non ho visto quello che ha visto Eva Henger', Nadia Rinaldi a Domenica Live, attaccata su tema da Daniele Interrante, torna a ripetere la sua verità sul cannagate: 'Sembra di stare in commissariato, ...

Nadia Rinaldi attacca Striscia la Notizia sul Cannagate : 'I file audio delle telefonate sono stati tagliati' : ROMA - 'Non ho visto quello che ha visto Eva Henger', Nadia Rinaldi a Domenica Live, attaccata su tema da Daniele Interrante , torna a ripetere la sua verità sul cannagate: 'Sembra di stare in ...

Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti : Isola dei Famosi - Canna-gate e Lorenzo Crespi (25 marzo) : Domenica Live, le Anticipazioni e tutti gli ospiti di oggi, 25 marzo 2018: dall'Isola dei Famosi 13, il canna-gate, la macchina della verità e Lorenzo Crespi.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 12:39:00 GMT)

Alessia Marcuzzi vs Eva Henger - retroscena/ Filippo Nardi : “Sul Canna-gate mi ha detto...” (Isola dei Famosi) : Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, Filippo Nardi racconta cosa le avrebbe detto la conduttrice dell'Isola dei Famosi nel dietro le quinte, le parole sul canna-gate.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:44:00 GMT)

Isola - Sonia Bruganelli attacca Striscia la Notizia sul Canna-gate : 'Tutto questo mi fa schifo...' : ROMA - A due mesi dall'inizio dell' Isola dei Famosi , il cannagate continua a tenere banco, anche per le inchieste di Sriscia la Notizia. E a dire la sua, ora è Sonia Bruganelli , moglie di Paolo ...

Isola dei Famosi 2018 - Stefania Nobile : "Canna-gate? Ne escono male tutti - Monte - Henger e Marcuzzi" : Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, ha affidato, al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, alcune considerazioni sull'ultima edizione dell'Isola dei Famosi 2018 e lo scandalo canna-gate, convinta che la tv di oggi offra situazioni completamente preparate a tavolino: Se i naufraghi hanno fumato uno spinello nell'albergo dove c'erano le telecamere è proprio impossibile che nessuno lo sapesse. L'anno scorso, l'ex televenditrice ...

'Canna-Gate' : Filippo Nardi rifiuta di sottoporsi alla macchina della verità Video : Una delle questioni che hanno fatto più scalpore durante questa edizione dell'#Isola dei Famosi è sicuramente quella del 'Canna-Gate'. Eva Henger infatti, ha accusato Francesco Monte di aver fumato della marijuana, durante il periodo pre-isola, ovvero quando tutti i naufraghi hanno soggiornato in una villa, ma pare che la verita' non sia ancora venuta a galla. Filippo Nardi a Pomeriggio 5 Oggi Filippo Nardi, ex concorrente dell'#Isola dei ...

ROCCO SIFFREDI / “Il Canna gate è successo anche nella mia Isola” (La Confessione) : ROCCO SIFFREDI si racconterà nel programma di Peter Gomez La Confessione. Le sue dichiarazioni sul canna gate che ha travolto questa edizione dell’Isola dei Famosi.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:24:00 GMT)

PIO E AMEDEO/ Le battute sul "Canna-gate" e quel viaggio ad Amsterdam... (Maurizio Costanzo Show) : Pio e AMEDEO, il duo comico foggiano è reduce dal grandissimo successo di pubblico con il ritorno di Emigratis su Italia 1. Attese grandi risate anche stasera. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 00:09:00 GMT)

Striscia - Eva Henger smentisce la pace con Monte dopo il Cannagate all'Isola : pace fatta tra Eva Henger e Francesco Monte? Non proprio. Lo ha puntualizzato, a Striscia la Notizia, la stessa ex 'naufraga' dell'Isola dei Famosi, protagonista insieme a Monte dello...

FRANCESCO MONTE - FACCIA A FACCIA CON EVA HENGER/ "Ma non si parlerà di "Canna-gate" (Maurizio Costanzo Show) : FRANCESCO MONTE si prepara al FACCIA a FACCIA con la sua accusatrice Eva HENGER: dopo la querelle sul "canna-gate", al Maurizio Costanzo Show arriverà la pace?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:23:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Canna-Gate - Eva Henger : "Nessuna pace con Francesco Monte" : Il Canna-Gate, lo scandalo esploso dopo le accuse di Eva Henger rivolte a Francesco Monte riguardo un presunto consumo di droga leggera poco prima dell'inizio della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, sembra essere destinato a continuare.Durante la giornata di ieri, infatti, una foto ritraente Eva Henger, Francesco Monte e i comici Pio e Amedeo di Emigratis, programma in onda su Italia 1, scattata durante la registrazione della ...

Isola dei famosi 2018 - Cannagate : le nuove rivelazioni di Roberto Cenci : Il regista del reality dichiara: "Il cannagate? Non può far saltare il Governo Italiano. Dietro l’auricolare di Bossari non c’è nessuno".