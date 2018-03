Camere | gli auguri di monsignor Galantino | ' Chi sarà al governo mostri passione per

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 marzo : Le due Camere a Fico e Casellati (con figlia piazzata al ministero) : Scossoni B. cede, eletti i presidenti. Ma ora il Colle è in difFicoltà FI si piega allo schema disegnato da Lega e M5S per le Camere Mattarella, però, si ritrova senza nomi istituzionali per il governo di Marco Palombi Intanto, Grillo… di Marco Travaglio Venerdì sera, mentre Di Maio e Salvini tumulavano la salma del Caimano che ha 5 anni più della somma delle loro età, ero al teatro Flaiano di Roma, a 50 metri esatti da Palazzo ...

Camere - soddisfazione e prove tecniche di ‘grillismo’ per Matteo Salvini : “Tante spese da tagliare” : “Orgoglioso della compattezza del centrodestra, auguro buon lavoro ai presidenti eletti e come Lega sono orgoglioso perché applicando il buonsenso, facendo i passi indietro che dovevamo fare, abbiamo offerto all’Italia rapidità e concretezza”. Matteo Salvini passa subito all’incasso: mentre è ancora in corso lo scrutinio al Senato, già dichiara la propria soddisfazione. “Mi auguro che i due presidenti comincino a ...

Parlamento - fumata nera alle Camere Napolitano al Pd : "Bocciato dagli elettori" : Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l'indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo reale

Camere - Napolitano : “Il voto ha bocciato l’auto-esaltazione dei risultati ottenuti dagli ultimi governi” : Il voto del 4 marzo ha “mostrato quanto poco avesse convinto l’auto-esaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da partiti di maggioranza”. Un giudizio politico che porta in calce la firma di Giorgio Napolitano. Aprendo la Seduta di Palazzo Madama e inaugurando di fatto la XVIII legislatura, il presidente emerito della Repubblica ha pronunciato la parola definitiva sul modo in cui il Partito Democratico si è ...

Al via gli scrutini per i presidenti delle Camere. Cosa sapere : Oggi alle 10,30 l'Aula del Senato si riunirà per la prima volta. L'assemblea di Montecitorio è invece convocata per le 11. Due sedute che daranno il via ufficialmente alla XVIII legislatura. L'Aula di ...

Presidenze Camere - è scontro tra M5s e Forza Italia : il rebus non si scioglie : Si riparte da zero. E' stallo sulle Presidenze delle Camere nel giorno dell'apertura della diciottesima legislatura e delle prime votazioni di Camera e Senato per i successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso. Il...

Camere - sulle presidenze sfumano gli accordi : Forza Italia insiste con Romani al Senato - M5s rifiuta di incontrare Berlusconi : Una girandola di vertici culminata con la riunione di tutti i capigruppo non basta a evitare, fino a tarda sera, l'evaporazione di ogni accordo sulle presidenze delle Camere. Troppi i nodi alla...

Come si è incagliata la trattativa sulle presidenze delle Camere : Impasse sui presidenti di Camera e Senato . Dopo un'iniziale fase in discesa, dove sembrava essere stata raggiunta una intesa di massima tra i due 'vincitori' delle elezioni, coalizione di ...

Camere - Martina (Pd) : “Centrodestra e M5s capiscano di aver sbagliato impostazione” : Salta il tavolo per le Presidenze delle Camere. Apparentemente, al momento, c’è un ‘reset’ come detto da Matteo Salvini e dunque le candidature di Paolo Romani per il Senato e di Roberto Fico per la Presidenza di Montecitorio appaiono congelate, se non arenate. Il segretario reggente del Pd, entrando alla riunione del Partito democratico, sembra soddisfatto: “Se son rose fioriranno. La cosa importante è che il ...