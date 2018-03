Camera | per Fico primo giorno a Napoli da presidente

Così useranno la Camera per fare campagna : Per dovere di cronaca occorre precisare che i vitalizi veri e propri , ovvero la pensione aggiuntiva con criterio retributivo che non teneva conto dei contributi effettivamente versati, sono già ...

Casellati al Senato - Fico alla Camera. Gentiloni si dimette. Ora si apre la partita per il governo : Per la prima volta una donna, berlusconiana di ferro, è la seconda carica dello Stato. 'Tagliare i costi della politica' primo obiettivo del neo presidente pentastellato di Montecitorio - Questa volta ha tenuto l'accordo centrodestra e MoVimento 5 Stelle raggiunto durante il vertice a palazzo Grazioli tra ...

Fico alla Camera e Casellati al Senato : chi vince - chi perde : Roberto Fico Presidente della Camera e Maria Elisabetta Alberti Casellati Presidente del Senato. Qualche considerazione. M5S. Ottiene la Presidenza della Camera, e ci mancherebbe altro con quel 32% lì. Il discorso di Fico è stato efficace e passionale: ha detto cose più condivisibili lui in 5 minuti che la Boldrini in 5 anni. Un discorso più da leader di opposizione che da Presidente della Camera, ma non ho dubbi che d’ora in poi saprà ...

C'è l'accordo sui candidati : Roberto Fico per la Camera ed Elisabetta Alberti Casellati al Senato : Dopo una lunga notte di trattative, c'è l'accordo tra centrodestra e M5S sui nomi di Maria Elisabetta Alberti Casellati al Senato e Roberto Fico alla Camera

Intesa centrodestra-M5S : Casellati al Senato - Fico alla Camera. «Ma non è un patto per il governo» : All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che puntava su Romani il centrodestra al completo si riunisce a Palazzo Grazioli e...

C’è l’accordo sui candidati : Roberto Fico per la Camera ed Elisabetta Alberti Casellati al Senato : Dopo una notte di trattative, ci sono i nomi: l’azzurra Maria Elisabetta Alberta Casellati è il candidato alla presidenza del Senato indicato dal centrodestra. Il candidato alla Camera, invece, è il pentastellato Roberto Fico. La notizia arriva, in una nota, al termine del vertice tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Fico è stato indicato dal M5S, dopo che il centrodestra aveva posto il veto su Riccardo Fraccaro. Luigi ...